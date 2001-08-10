Южносахалинцы прошли тестирование комплекса ГТО

Учащиеся школ Южно-Сахалинска выполнили нормативы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Проверить свои силы в беге, подтягивании на высокой перекладине, отжимании от пола и подъёмах туловища из положения лёжа изъявили желание ребята разных возрастов и школ областного центра. Несмотря на юный возраст некоторых участников, дети собрались дружной компанией и осознанно пришли выполнить нормативы комплекса.

Одиннадцатилетний Иван Герасимов учится в школе №3, в свободное от учёбы время занимается футболом при ОГАУ ФК «Сахалин».

- У моих товарищей по команде уже есть знаки отличия комплекса ГТО, хочу не отставать от них и тоже завоевать значок, - подчеркнул юноша. – Это очень полезные упражнения – бег развивает скорость и выносливость, а отжимания и поднимание туловища – силу.

В забеге на 30 метров Ваня пришёл к финишу первым, а следом – его друг Артём. Победитель признался - для того, чтобы успешно справится с испытаниями, он каждый день тренировался, делал зарядку по утрам – отжимался, бегал, приседал и делал другие упражнения. Теперь для него это стало нормой.

А вот его товарищ Артём Пазына из школы №26 занимается самбо и дзюдо. Как и для Ивана, для него самым трудным испытанием стал пресс, а самым лёгким – бег.

- В целом комплекс нам по силам. Конечно, выполнить все нормативы не так-то просто, но мы стараемся изо всех сил. Очень хочется заслужить золотой значок, чтобы мама и папа мной гордились, - поделился Артём.

Тестирование ребят проходило на спортивной площадке школы №3, место идеально подходит для приёма нормативов.

- Здесь мы принимаем нормативы у всех желающих, независимо от возраста и микрорайона. Тут же принимаем заявки, назначаем время и затем тестируем население, - рассказал инструктор по спорту МБУ «Спортивный город» Сергей Котов. - Перед выполнением того или иного норматива, конечно же, нужно подготовиться. Благодаря тренировкам многие (особенно люди 25- 40 лет) показывают хорошие результаты, укладываются в золотые знаки отличия. Радуют также и малыши. Как всегда они рвутся в бой. Если с первого раза не получается, то приходят снова, чтобы перевыполнить. Порой дети приводят с собой мам и пап, это очень радует.

По словам Сергея Котова, сначала этого года через муниципальный центр тестирования прошло более 600 сахалинцев разного возраста. Из них около 20% выполнили нормативы на знаки отличия. Часть из них уже получили заслуженные награды.

По вопросам записи и выполнения нормативов комплекса ГТО обращаться по телефону 300-874 (добавочный номер 1, 2, 3).