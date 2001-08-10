Международный день бокса отметят на Сахалине

22 июля во всех субъектах РФ отмечается Международный день бокса. Островной регион не станет исключением, в этот день в парке имени Ю.А. Гагарина Южно-Сахалинска пройдёт масса ярких мероприятий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Перед началом празднования в 12:00 на мемориале Славы пройдёт возложение цветов в память о погибших в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Далее в 13:00 на парковой площадке «Картодром» (ул. Детская, 1) начнётся развлекательная программа с выступлением артистов, показательными боксерскими поединками, мастер-классами, спортивными конкурсами и чествованием ветеранов бокса. Для отдыхающих будет работать полевая кухня.

Начало празднованию Дня российского бокса было положено в прошлом году. Праздник сразу же стал популярным во всех регионах нашей страны. В Москве он отмечается на Красной площади. Сейчас это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату мероприятие по боксу, к тому же оно является социально значимым.

В каждом российском регионе есть своя уникальная и неповторимая история бокса, свои основатели, легенды, традиции – все, чем можно гордиться и о чём рассказывать молодому поколению. Достаточно было один раз Федерации бокса России провести этот праздник, как идею подхватили не только во всех уголках страны, но и в мире. День российского бокса начал привлекать внимание и мгновенно стал популярным.

Международная ассоциация олимпийского бокса (AIBA) утвердила в этот день проведение ежегодного Международного дня бокса. В 2018 году событие охватит все континенты мира. Действо будет сопровождаться возложением цветов к мемориалам в память о погибших в ВОВ, чествованием ветеранов, социальными акциями, массовыми тренировками по боксу, а также международными матчевыми встречами, мастер-классами по боксу с участием олимпийских чемпионов, чемпионов Европы и мира по боксу.

Мероприятие проводится с целью привлечения к занятиям бокса как можно больше детей, подростков и молодежи.