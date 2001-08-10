Сахалинский лыжник завоевал две медали этапов Кубка России

В Нижнем Тагиле стартовал летний Кубок России по прыжкам на лыжах с трамплина. Участниками первого этапа стали 39 «летающих лыжников». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Победителем состязаний стал мастер спорта из Южно-Сахалинска Денис Веселов. Он совершил прыжки на 90 и 95 метров, набрав 232,5 балла.

Сахалинец намного опередил Александра Логинова из Лениногорска (Республика Татарстан), занявшего второе место, а также Данила Садреева (Республика Татарстан) и Егора Усачева из Пермского края, разделивших третье-четвертую строчку итогового протокола.

На 12-м месте – юный перворазрядник из Южно-Сахалинска Максим Колобов (2002 г.р.). В его активе прыжки на 82 и 82,5 м (185,5 балла). Аркадий Налобин – на 17-м месте (79 + 78 м, 169 баллов), Никита Лобода – на 24-м (72,5 + 75 м, 146 баллов). Артем Иванов, занявший 31-е место, не квалифицировался во вторую попытку.

Участниками II этапа стали 27 спортсменов, среди которых были шесть мастеров спорта.

Лучший результат на трамплине К-110 показал Егор Усачев из Пермского края, набравший 243,2 балла (120 + 129,5 метра). Второе место у Дениса Веселова из Южно-Сахалинска (232,2 балла). Ему удались прыжки на 136 и 111 метров. Причем, прыжок на 136 метров был самым дальним среди всех участников.

В ТОП-10 пробились еще два островных спортсмена. На пятом месте Максим Колобов (111 + 120,5 метра, 199,7 балла). У него – лучший показатель среди «летающих лыжников» 2000 г.р. и младше.

Восьмое место занял Никита Лобода (114 + 112,5 метра, 192,7 балла). А на 17-м месте – Аркадий Налобин (107,5 + 106,5 м, 167,2 балла).