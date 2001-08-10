Сахалинский сноубордист проходит тренировочные сборы в Австрии

Сахалинец Всеволод Щеглов отправился на учебно-тренировочные сборы в Австрию в составе сборной команды России по парасноуборду. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Занятия проходят на территории горнолыжного курорта Майрхофен. В сборах также участвуют спортсмены из Москвы и Ханты-Мансийска.

Мероприятие станет отличной подготовкой к Кубкам Европы и мира по парасноуборду, которые пройдут в ноябре этого года. Воспитанник тренера Ольги Желтовой, золотой и бронзовый призёр чемпионата России Всеволод Щеглов является одним из претендентов на включение в состав национальной сборной на предстоящие соревнования.

Учебно-тренировочные сборы продлятся до 25 июля. Занятия проводятся под руководством тренеров Марии Белых и Евгения Пронашко.