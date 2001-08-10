«Сахалин-2004» - серебряный призер зонального турнира Кубка РФС
В Хабаровске завершился зональный турнир Кубка РФС среди команд юношей 2004 г.р. клубов ФНЛ и ПФЛ («Дальний Восток»). Путевку на финальный раунд соревнований оспаривали «СКА-Хабаровск», «Луч-Энергия» (Владивосток), ОГАУ «ФК «Сахалин» (Южно-Сахалинск), РСДЮФШ (Нерюнгри). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Островитяне начали турнир с победы над «Лучом-Энергией» (4:2). «Покер» в этой игре оформил Денис Миронов. Затем при неоднозначном судействе «Сахалин-2004» проиграл «СКА-Хабаровск» (0:2).
После двух игровых дней хабаровчане, одержав две победы, досрочно обеспечили себе первое место. А для «Сахалина-2004» матч с РСДЮФШ превратился в «серебряную битву». Одержав в итоге победу (2:1), сахалинцы заняли вторую строчку турнирной таблицы.
Положение команд:
- «СКА-Хабаровск» - 9 очков.
- ОГАУ «ФК «Сахалин» - 6 очков.
- РСДЮФШ – 3 очка.
- «Луч-Энергия» - 0 очков.
«СКА-Хабаровск» теперь отправится на финальный розыгрыш Кубка, который пройдет с 20 по 30 октября в Сочи. Кроме того, на его основе будет сформирована сборная Дальнего Востока для участия в первенстве России среди сборных МРО (Белгород, 14-24 августа).
Добавим, что со 2 по 10 сентября в Находке пройдет зональный турнир первенства России среди юношей 2004 г.р. («Дальний Восток»). Так что, у островных футболистов еще есть время, чтобы подойти к состязаниям в оптимальной форме.
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