Корсаков сказал «спасибо» футбольной сборной страны
На главной площади портового города состоялся фестиваль спорта, посвященный завершению чемпионата мира по футболу. Так корсаковцы поблагодарили российскую дружину за достойную игру на мундиале. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
Мероприятие было проведено по инициативе жителей города, обратившихся к муниципальным властям с просьбой об его организации.
На главной площади Корсакова жители и гости города показали своё отношение к спорту и здоровому образу жизни, принимая участие в массовой зарядке, сдаче норм ГТО, игре в мини-футбол, соревнованиях по дартсу и уличному баскетболу.
- Мы все следили за игрой нашей сборной на чемпионате мира и рады её хорошему выступлению, - сказал заместитель руководителя департамента социального развития Корсаковского городского округа Олег Манухин. – Островитяне жертвовали своим сном, поддерживая российскую сборную энергетикой на расстоянии. А сейчас обсуждают и ещё раз переживают самые яркие моменты матчей, а также сами стараются проявить свои силы в спорте. А это здорово! Действительно, спорт объединяет.
- Я не любила футбол раньше, мне по душе соревнования по фигурному катанию и синхронному плаванию, - говорит Наталья Семенцова, мама десятилетнего Максима и жена футбольного фаната Леонида. – Но за этот месяц привыкла вставать ночами вместе с моими мужчинами и «болеть» за наших. А так как мы спортивная семья, то зарядку по утрам никто не отменял, как и наши постоянные велопробеги на природу в выходные дни. На праздник пришли несколькими семьями и с удовольствием приняли участие во всех его мероприятиях.
Для желающих были организованы фотозоны, в которых можно было сделать снимок на память на фоне баннера с фотографиями игроков российской футбольной сборной.
- Хорошо провел время, даже не ожидал, - сказал корсаковец Сергей Приходько. – На мероприятие попал случайно, но ни грамма не жалею о том, что задержался на площади. С удовольствием кидал дротики в мишень, вспомнил как «чеканить» футбольным мячом и сделал несколько фотоснимков на память.
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