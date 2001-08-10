Сахалинцы готовятся к празднованию международного дня бокса

В преддверии международного дня бокса во дворце спорта «Кристалл» прошла открытая тренировка под патронажем советника губернатора островного региона по спортивным вопросам Владимира Флейшгауэра. Будучи опытным боксёром, он помог не только организовать мероприятие, но и поучаствовать в мастер-классе в качестве наставника.Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики обалсти.

Международный день бокса отмечается 22 июля во всех субъектах РФ. Впервые праздник на всероссийском уровне провели в прошлом году. В итоге идею подхватили не только во всех уголках страны, но и в мире. В Южно-Сахалинске празднование начнётся в 13:00 часов на картодроме парка имени Ю.А. Гагарина. Перед этим в 12:00 на мемориале Славы состоится возложение цветов к Вечному огню в память о погибших в Великой Отечественной войне.

- В этом году мы хотим отметить наш профессиональный праздник массой различных мероприятий. Это будут не только мастер-классы и показательные выступления, но и конкурсы для всех желающих, дабы поближе познакомить сахалинцев с таким классическим олимпийским видом спорта, как бокс. Мы хотим сделать это очень красочно - с шоу и выступлением артистов, показательными матчевыми встречами, чтобы зритель мог увидеть соревновательный процесс с участием боксёров разных возрастов. Главной изюминкой дня станут выступления ветеранов бокса. Многим из них уже за 60 лет, но они держат себя в боевой форме. Опытнейшие спортсмены наглядно продемонстрируют зрителям, что спортом можно заниматься в любом возрасте, - рассказал Владимир Флейшгауэр.

Мастер спорта СССР международного класса по боксу, старший тренер дворца спорта «Кристалл» Самвел Абрамян также, как и его коллеги, примет участие в мастер-классе и покажет своё многолетнее мастерство на ринге.

- Молодёжь надо стимулировать, привлекать внимание к данному виду спорта. Они должны получать удовольствие, видя соревновательный процесс и вдохновляться. Сегодня наши воспитанники показывают отличные результаты, их глаза горят, они развиваются, учатся на своих ошибках и двигаются дальше, - отметил тренер.

В рамках празднования пройдёт чествование ветеранов спорта. В области их осталось не так уж и много. Несмотря на свой возраст, они являются большим примером для молодёжи - регулярно тренируются и проводят занятия.

Открытый урок станет своего рода репетицией молодых сахалинских боксёров перед показательными выступлениями. Цель мероприятия - показать подрастающему поколению, насколько это динамичный, интересный и зрелищный вид спорта.

По словам Владимира Флейшгауэра, в настоящий момент островной бокс прогрессируют. Недавно двое наших земляков Дмитрий Стоян и Анатолий Юн выполнили нормативы мастеров спорта на чемпионате Дальнего Востока. Это знаменательное событием для региона.

- Сейчас ребята готовятся к чемпионату России. Мы уже давно не выходили на такой уровень и рассчитываем на призовые места. Не стоит забывать, что у нас есть флагман российского и мирового бокса - двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов. Он служит примером для будущих чемпионов, - добавил Флейшгауэр.

Анатолий Юн пришёл в бокс в 2012 году. На сегодняшний день является мастером спорта России, серебряным призёром чемпионата Дальнего Востока и обладателем бронзы турнира памяти Валерия Попенченко в Магадане.

- Некоторые родители боятся приводить детей в секции бокса, думают, что им там пробьют голову, сломают нос и т.п. На самом деле, это не так. Для спортсменов создана хорошая защита - качественные шлемы, перчатки и т.д. Тренеры образованные и внимательные. Методика позволяет проводить тренировки на безопасном уровне, - подчеркнул юный спортсмен.

Анатолий признаётся, что для него бокс – это не хобби, а стиль жизни. Он готов заниматься им в любом возрасте.