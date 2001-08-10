Сахалинцев приглашают на спортивный праздник «Страна, живи футболом!»

20 июля в 13:00 на стадионе южно-сахалинской образовательной школы №8 (Пограничная, д.18) в рамках всероссийской акции «Страна, живи футболом!» состоится спортивный праздник, приуроченный завершению чемпионата мира по футболу в России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска.

Участниками соревнований станут воспитанники СДЮСШОР по греко-римской борьбе и футболисты из дворовых команд МБУ «Спортивный город».

Организатором праздничных соревнований выступил Департамент по делам молодежи, спорту и туризму администрации Южно-Сахалинска при содействии муниципальных учреждений «Спортивный город» и «Центр молодежных инициатив».

В программе мероприятия увлекательные конкурсы на умение жонглирования футбольным мячом, меткость при попадании в ворота, парная распасовка мяча на скорость, а также мини-викторина на знание футбольной темы. Завершится спортивное мероприятие товарищеским матчем по футболу.

Помимо спортивных соревнований на площадке также будут работать специалисты МБУ «Центр молодежных инициатив», которые для всех желающих смогут нанести с помощью аквагрима любой рисунок на лице. Настроение самых юных зрителей смогут поднять приглашенные на праздник герои мультфильма «Ну, погоди!» Заяц и Волк.