Сахалинцев приглашают на спортивный праздник «Страна, живи футболом!»
20 июля в 13:00 на стадионе южно-сахалинской образовательной школы №8 (Пограничная, д.18) в рамках всероссийской акции «Страна, живи футболом!» состоится спортивный праздник, приуроченный завершению чемпионата мира по футболу в России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска.
Участниками соревнований станут воспитанники СДЮСШОР по греко-римской борьбе и футболисты из дворовых команд МБУ «Спортивный город».
Организатором праздничных соревнований выступил Департамент по делам молодежи, спорту и туризму администрации Южно-Сахалинска при содействии муниципальных учреждений «Спортивный город» и «Центр молодежных инициатив».
В программе мероприятия увлекательные конкурсы на умение жонглирования футбольным мячом, меткость при попадании в ворота, парная распасовка мяча на скорость, а также мини-викторина на знание футбольной темы. Завершится спортивное мероприятие товарищеским матчем по футболу.
Помимо спортивных соревнований на площадке также будут работать специалисты МБУ «Центр молодежных инициатив», которые для всех желающих смогут нанести с помощью аквагрима любой рисунок на лице. Настроение самых юных зрителей смогут поднять приглашенные на праздник герои мультфильма «Ну, погоди!» Заяц и Волк.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 10:43 Сегодня Сахалинцев приглашают на спортивный праздник «Страна, живи футболом!»
- 10:32 Сегодня Участок на Комсомольской в Южно-Сахалинске перекроют
- 10:41 Сегодня В Южно-Сахалинске выбрали лучшую бизнес-идею
11:26 Сегодня В сахалинском лагере «Островок» прошла «Своя игра»
16:30 12 Июля Южносахалинцы прошли тестирование комплекса ГТО
11:34 12 Июля В Южно-Сахалинске чествовали участниц чемпионата Европы по чир спорту
11:18 13 Июля На Сахалине выполнили половину годового плана по модернизации железнодорожного пути
- 15:52 13 Июля Компания Сахалинэнерго определила лучших электромонтеров оперативно-выездных бригад
11:20 19 Июня В Южно-Сахалинске завершился региональный этап акции «Тест на ВИЧ: экспедиция»
10:56 20 Июня Сахалинские парламентарии встретились с советником премьер-министра Японии по связям с Россией
15:45 25 Июня На юге острова появится крупный межмуниципальный мусоросжигательный комплекс
11:37 26 Июня Почта России организовала для сахалинцев мастер-класс по посткроссингу
Выбор редакции
- 16:46 Вчера В областном центре переиздана «Книга об адмирале Невельском» Сергея Пономарева
- 15:18 Вчера Семь юных южносахалинок удостоились стипендии «Выпускник»
- 12:34 Вчера Площадки для Worldskills Russia проинспектировали в Южно-Сахалинске
- 11:09 Вчера Победителей областного первенства по летнему биатлону выявили в Томари
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?