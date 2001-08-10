На Сахалине в 15-й раз стартовали финалы детского футбольного турнира

Сегодня в Невельске стартовал областной финал XV турнира детских команд по футболу «Спорт против подворотни – Кожаный мяч», сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве спорта, туризма и молодежной политики.

Третий год подряд портовый город становится хозяином крупнейших областных соревнований по футболу. В этом году участниками регионального этапа Всероссийских соревнований «Кожаный мяч» стали сильнейшие футбольные дружины из 14 районов области. Все они являются победителями муниципальных этапов.

- Уже 15 лет существует этот проект «Спорт против подворотни», который вырос из просто игр на дворовых площадках, в проект областного масштаба. Сегодня здесь представлены команды не только юга Сахалина, но и команды с Курил и севера острова, - подчеркнул заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов. – У ребят замечательные условия для игр - в Невельске один из самых современных стадионов. Сейчас правительством региона ведется работа по строительству новых спортивных сооружений. Недавно новый стадион открылся в Смирных. В Южно-Сахалинске до конца года завершится вторая очередь реконструкции одного из старейших стадионов города «Космос». Все это позволяет, как можно большему количеству сахалинцев заниматься

С приветственным словом к участникам турнира обратился идейный вдохновитель проекта «Спорт против подворотни», председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин, который поздравил ребят с открытием юбилейного турнира.

- Спасибо вам, что выбираете спорт! Вам играть, а нам строить и дарить вам такие стадионы, дворовые площадки, крытые спортивные комплексы, чтобы вы выбирали спорт, физкультуру и находили новых друзей, - отметил спикер облдумы.

Турнир будет проходить по формату всероссийских соревнований «Кожаный мяч» 11 на 11. На стадии отборочных игр в подгруппах встречи проходят по круговой системе, где команды набирают баллы. Две наиболее успешные дружины переходят в плей-офф, где играют до первого поражения. Победитель будет определен 23 июля. Именно он и отправится на всероссийский финал в Волгоград.

Турниры дворовых команд «Спорт против подворотни» проходят в островном регионе с 2004 года. Первый областной финал прошел в Холмске на стадионе «Маяк Сахалина». А первыми чемпионами стала футболисты из Анивы команда Opel. В прошлом году звание победителей завоевали ребята из Долинска.