Сахалинец взял серебро на чемпионате Вооруженных сил России по самбо

Спортсмен-инструктор сахалинской школы самбо и дзюдо Арсен Тегетаев завоевал серебряную медаль на чемпионате Вооруженных сил РФ по самбо в Иваново. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

В конце марта на чемпионате Восточного военного округа по самбо и армейскому рукопашному бою право выступать в Иваново заслужили два спортсмена-инструктора школы самбо и дзюдо - Арсен Тегетаев (+100 кг) и Игорь Кардаш (100 кг). Из-за полученной травмы последний не смог поехать на соревнования. Честь дальневосточных военных защищал только Арсен Тегетаев, мастер спорта РФ по вольной борьбе и КМС по самбо. Всего в состязаниях участвовало восемь команд - представителей различных войск и военных округов.

На пути к финалу сахалинец провёл четыре поединка, из которых проиграл только один. В финальном бою ему противостоял спортсмен из Северо-Кавказского военного округа. Схватка была равной, но по замечаниям судей Арсен уступил победу и в итоге занял почётное второе место.

- Больше всего запомнилась третья схватка – за выход в финал. Это была очень упорная борьба, где я выиграл со счётом 3:2. Немного устал после боя, поэтому в финале не смог бороться в полную силу. На следующий год постараюсь завоевать золото, - прокомментировал своё выступление Арсен.

Тренеры и спортсмены-инструкторы ГБУ «СШ самбо и дзюдо» регулярно участвуют в подобных спортивных мероприятиях всероссийского масштаба. Совсем недавно в Краснодаре прошел чемпионат войск национальной гвардии РФ по дзюдо, где еще один спортсмен-инструктор школы – мастер спорта РФ по дзюдо и самбо Мурат Буклов - занял третье место в весовой категории до 90 кг.