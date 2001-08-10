В Южно-Сахалинске отметили праздник бокса

Праздник бокса прошел в городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина 22 июля.

Международный день бокса отмечается 22 июля во всех 85-ти субъектах РФ. Впервые праздник на всероссийском уровне провели в прошлом году. В итоге идею подхватили не только во всех уголках страны, но и в мире, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

В Южно-Сахалинске главной площадкой празднования стал картодром парка имени Ю.А. Гагарина. Перед этим спортсмены, тренеры, а также ветераны спорта возложили цветы к Вечному огню в память о погибших в Великой Отечественной войне.

- Главная цель нашего праздника привлечь молодежь не только к боксу, но и в целом к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни, - отметил Владимир Флейшгауэр, главный тренер островной сборной по боксу, советник губернатора Сахалинской области. – Бокс традиционный для нашей страны и региона вид спорта, тем более сейчас островной бокс возглавляет двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов, который является примером для подражания и мотиватором для сахалинских ребят.

В торжественной церемонии принял участие министр спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Сергей Буренков, который поздравил собравшихся с международным событием.

- Бокс - это самый естественный, практичный и применимый вид спорта в жизни. И я уверен, что сейчас благодаря таким праздникам, такому охвату он станет еще более популярным. Всего лишь за год своего существования День бокса стал международным праздником, и сегодня его отмечают практически на каждом континенте мира, - отметил министр. - Дорогие друзья, я от всей души желаю спортсменам-боксерам, родителям, которые приводят своих детей в этот вид спорта, крепкого здоровья и спортивных побед.

Главными действующими лицами праздника стали десятки спортсменов – от новичков до ветеранов спорта Сахалинской области. В регионе их осталось не так уж и много. Несмотря на свой возраст, они являются большим примером для молодёжи - регулярно тренируются и проводят занятия.

Самвел Абрамян более 50 лет занимается боксом, и имеет звание мастера спорта СССР международного класса. Сахалинец является победителем Азиатских игр и единственным в России обладателем Королевского Кубка «Мистер Аут». Сегодня Самвел Сергеевич трудится старшим тренером дворца спорта «Кристалл» и воспитывает новое поколение сахалинских боксеров.

- У каждого нашего спортсмена, кто сегодня принимает участие в празднике, есть хорошее перспективное будущее. Плохих детей не бывает, бывают плохие преподаватели. Мы проводим индивидуальную работу с каждым боксёром, выявляем их сильные и слабые стороны, - отметил ветеран спорта.

Завершился праздник показательными выступлениями сахалинских спортсменов. На ринг вышло 8 пар боксеров из нескольких районов области, в том числе ветераны бокса – Андрей Хе и Валерий Галушко.

Организаторами праздника является региональная федерация бокса при поддержке правительства Сахалинской области. Генеральный партнер мероприятия и региональной федерации – Восточная горнорудная компания.