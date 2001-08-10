В Аниве уволили беременную женщину
Прокуратурой Анивского района по обращению местной жительницы проведена проверка соблюдения трудового законодательства.
Как сообщили в областной прокуратуре, в 2017 году между предпринимателем и заявительницей заключен срочный трудовой договор, в соответствии с которым последняя принята на работу в качестве продавца без испытательного срока.
В нарушение законодательства, а также вопреки условиям трудового договора индивидуальный предприниматель уволила заявительницу, достоверно зная о ее беременности, в связи с неудовлетворительным результатом испытания.
Об устранении нарушений трудового законодательства предпринимателю прокурором внесено представление.
По результатам его рассмотрения незаконный приказ об увольнении отменен, права заявительницы на получение пособия по уходу за ребенком до полутора лет.
Кроме того, по материалам возбужденного прокуратурой административного производства работодатель привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 4 000 рублей.
Постановление суда в законную силу не вступило.
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