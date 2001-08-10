Ветераны Великой Отечественной войны сыграли в шахматы в Южно-Сахалинске

Открытый турнир Южно-Сахалинска по шахматам и шашкам среди ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта Сахалина и Курил прошел в санатории «Синегорские минеральные воды». Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте по отделам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска.

Мероприятие было посвящено памяти мастера ФИДЭ, обладателя рекорда Гиннесса Валентина Землякова, а также Международному дню шахмат. Организатором соревнований выступил департамент по делам молодежи, спорту и туризму.

Ветеран войны Валентин Земляков в 2002 году был занесен в книгу рекордов Гиннесса, как самый пожилой шахматист, выполнивший нормативы и завоевавший звание мастера ФИДЕ по шахматам.

Подобный турнир проводится в областном центре в шестой раз и в этом году впервые в зачет также были включены соревнования по шашкам.

По итогам шахматных баталий первое место среди шахматистов занял Александр Михайлович Соколов, вторым стал Константин Михайлович Винник, замкнул тройку призеров старейший участник соревнований 99-летний Николай Степанович Наумов.

В зачете по шашкам лучшего результата добился Николай Степанович Наумов, второе место у Константина Михайловича Винника, а третьим стал Александр Михайлович Соколов.

На торжественной церемонии награждения заместитель директора департамента по делам молодежи, спорту и туризму Южно-Сахалинска Александр Янкин поблагодарил ветеранов за активное участие в спортивных мероприятиях, пожелав им долгих лет жизни и мирного неба над головой, а также наградил всех участников грамотами и ценными подарками.

Ответное слово благодарности высказал Николай Степанович Наумов, имеющий опыт участия в международных соревнованиях «Moscow Open». Почетный ветеран, обратившись к молодому поколению, пожелал заниматься не только физическими упражнениями, но и умственными, стараться достигать всех поставленных целей, быть лучшими во всем, а также не упускать возможности перенимать жизненный опыт и знания у ветеранов, заслуживших победу для нашей страны.

По окончании умственных баталий воспитанникам городской спортивной школы по греко-римской борьбе выпала честь сразиться за шахматной доской с мэтрами сахалинской шахматной школы ветеранов и сделать памятные фотографии.

Сахалинская область — единственный российский регион, где с 1992 года и до сих пор существует Федерация шахмат ветеранов Великой Отечественной войны.

Как отметили в департаменте по делам молодежи, спорту и туризму, на территории городского округа на постоянной основе проводятся мероприятия, призванные популяризировать здоровый образ жизни среди южносахалинцев. Для горожан организовываются футбольные матчи, веселые старты для детей из социально незащищенных категорий семей, а каждый четверг проводятся тематические праздники по микрорайонам «Спортивный двор», где проводятся показательные выступления спортсменов по воркауту, джиу-джитсу и карате.