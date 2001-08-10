Больше ста сахалинцев участвуют в массовых утренних зарядках на свежем воздухе

В Южно-Сахалинске продолжаются групповые летние тренировки на свежем воздухе. За три недели утренние зарядки приобщили к регулярному занятию спортом более 100 сахалинцев разных возрастов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Бесплатные тренировки для островитян организовали МБУ «Спортивный город» и СОНКО «Союз сахалинского спорта». Занятия проводятся три раза в неделю – в понедельник, среду и пятницу - с 6:30 до 7:30 на территории лыже-роллерной трассы (в районе гостиницы «Санта Ризот Отель»). С участниками работают опытные тренеры.

- Мы приглашаем всех желающих, вне зависимости от степени подготовки. Каждый может прийти, проверить свои силы, получить заряд энергии и повысить свой физический уровень. Здесь нет жёстких требований, каждый выполняет упражнения по своим возможностям и самочувствию, - отметил тренер-инструктор, зампредседателя Союза сахалинского спорта Андрей Мирошников.

По его словам, сахалинцы активно посещают занятия, звонят и интересуются – когда, где и во сколько проходят тренировки и что они из себя представляют. В день занятия посещают около 20 человек. Всего проект охватывает более 100 участников.

Зарядка состоит из разминки, выполнения специальных упражнений с отягощением и без, базовых элементов ударной техники из единоборств, растяжки.

Константину Севрюкову 41 год, мужчина регулярно ходит на занятия, не пропуская ни одной тренировки.

- Это позволяет нам ставить перед собой задачи и развиваться. В группе заниматься намного легче, нежели одному. Здесь много единомышленников, у всех одна цель, группа мотивирует тебя к действию и ты двигаешься вместе с ней, - поделился Константин. - Поначалу было очень тяжело, затем просто тяжело, а сейчас уже стало нормой, организм перестраивается, заставляет тебя ложиться спать пораньше и рано вставать. К тому же это даёт заряд бодрости на весь день, чувствуешь энергию и позитив.

СОНКО «Союз сахалинского спорта» и МБУ «Спортивный город» приглашает всех желающих на летние утренние зарядки на свежем воздухе.

По словам организаторов, тренировки продлятся до конца лета, но если погода будет позволять, то они продолжаться и осенью.