Велоэстафета прошла в южно-сахалинском пришкольном лагере

В рамках проводимого на территории Сахалинской области профилактического мероприятия «Внимание - Мотоциклист!», «Внимание – Велосипедист!» автоинспекторы города Южно-Сахалинска провели велоэстафету в пришкольном оздоровительном лагере для учащихся школы №31. Мероприятие провели на территории автодрома, недавно открытого при школе. Автодром позволяет проводить с учащимися занятия по отработке практических навыков вождения транспортных средств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

В этой школе, в рамках предметного курса «Автодело», учащимся 10-11 классов предоставлена возможность изучать правила дорожного движения, устройство легковых и грузовых автомобилей. По окончании курса, обучающимся предоставляется возможность сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами категории «В» в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД. А пока старшеклассники, изучающие «Автодело» пребывают на каникулах, автодром первыми освоили юные велосипедисты школы.

В начале мероприятия инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения провела беседу со школьниками о дополнительных требованиях к движению велосипедов и мопедов, и привела ряд примеров, когда причинами дорожно-транспортных происшествий, с участием водителей данной категории, стало несоблюдение правил дорожного движения в городе. После чего участники велоэстафеты продемонстрировали автоинспекторам и педагогам свои навыки вождения. Организаторы мероприятия уделили внимание правилам проезда регулируемых перекрестков водителями велосипедов. Кроме этого, автоинспекторы в очередной раз акцентировали внимание несовершеннолетних на необходимости велосипедистов спешиваться на пешеходных переходах. По окончанию велоэстафеты все участники сфотографировались на память и решили с началом учебного года еще раз встретиться на автодроме уже с первоклассниками школы №31.