Сахалинка София Лиходиенко заняла второе место в турнире по кендо на Кубок мэра города Тэгу Республики Корея. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной полиики области.

Соревнования проходили в центральном спортивном комплексе города. За пьедестал почёта боролось свыше 1200 спортсменов из Тэгу и провинции Кёнсан.

Представители ассоциации кендо Сахалина принимают участие в этом чемпионате с 2014 года и каждый раз завоёвывают медали. В этом году островная команда отправилась на турнир в новом составе. Возрастную категорию от 9 до 10 лет представляли южносахалинцы Кирилл Усачев, Ли Дюн Ги, Ярослава Медведева, а также корсаковцы Ярослав Акулов, Максим Калистратов, Анна Кондаурова, Матвей Ситников и Егор Тармаз. Среди девушек 13-14 лет мастерство демонстрировали Ульяна Усачева и Данна Гречина, среди юниорок 16-17 лет - София Лиходиенко, среди мужчин 30-39 лет - Вадим Полицинский, 40-49 лет - Эдуард Медведев и Сергей Чебельков.

Соревнования проводились по олимпийской системе с выбыванием после первого поражения. На пути к золоту в личном зачёте участникам предстояло выдержать семь поединков, в командном - пять.

Ученица Гимназии №3 Южно-Сахалинска София Лиходиенко уверенно одержала победу со счетом 2:0 в четырех встречах. В финале спортсменка из команды MURIM (г. Тэгу) оказалась немного опытнее и в дополнительное время сумела заработать победный иппон. В итоге сахалинка стала обладательницей серебряной медали чемпионата.

Кирилл Усачев выиграл первый поединок, но во втором уступил сопернику со счетом 2:1. Остальные спортсмены проиграли в первом поединке. Для них этот чемпионат стал хорошим опытом выездных соревнований.

В противостоянии между мужчинами 30-39 лет выступал тренер команды Вадим Полицинский. Первый поединок он выиграл за 2 минуты. Во втором круге в основное и дополнительное время вышла ничья. Двое судей (большинство) присудили победу корейскому кендоисту, предпочтение нашему спортсмену отдал лишь один судья.

В битве среди мужчин 40-49 лет Эдуард Медведев одержал победу в первом круге, но затем проиграл серебряному призеру соревнований.

Напомним, до чемпионата сахалинские спортсмены провели две совместные тренировки и три товарищеских встречи с командой Y.C. TEAM. Стоит отметить, что ассоциация кендо Кореи признана лучшей командой 2015, 2016 и 2017 годов. Её спортсмены являются действующими чемпионами Республики во 2-й категории.

После соревнований сахалинские кендоисты посетили аквапарк Spa Valley в Тэгу и музей военной истории в Сеуле. По прибытию домой островитяне продолжат подготовку к первенству области, которое запланировано на октябрь.