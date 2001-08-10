Сахалинские шахматисты входят в тройку лидеров на этапе детского Кубка России
Во Владивостоке проходит этап детского Кубка России по классическим шахматам. Участники «Острова Русский – 2018» перевалили за турнирный экватор.
Две победы подряд одержал Артем Хуснулгатин (Южно-Сахалинск), который играет в возрастной группе мальчиков и девочек до 13 лет.
После 5 туров он набрал 4 очка (3 победы, 2 ничьи) и занимает второе место. В шестом туре сахалинский шахматист белыми сыграет с лидером турнира – Константином Цой из Приморского края, который пока имеет 100-процентный результат. А всего участникам предстоит сыграть 9 туров по швейцарской системе.
Георгий Егоров, также представляющий островную столицу, выдал впечатляющую серию из четырех побед подряд. Набрав 4 очка, он занимает 3-е место в турнире юношей до 15 лет. Столько же набрали еще два шахматиста, опережающие островитянина по дополнительным показателям.
Турнир юношей до 15 лет проходит по круговой системе при восьми участниках. Георгию Егорову осталось сыграть с Дмитрием Лабузным (3 очка) и Андреем Шестаковым (2 очка) из Хабаровского края. В партии с первым из них у Георгия будут черные фигуры, со вторым – белые.
Источник: пресс-центр министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области
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