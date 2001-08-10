Хоккейная команда "Сахалин" 26 июля встретилась с победителем ВХЛ клубом "Динамо-СПб".Стартовый поединок предсезонного турнира памяти А.И. Дубко состоялся в Гродно, на арене местной команды "Неман". Об этом ТИА "Острова" сообщили в ПСК "Сахалин".

Первое взятие ворот было зафиксировано уже на третьей минуте встречи. Логинов броском от "усов" поразил "девятку" , доведя до результата розыгрыш большинства. Динамовцы в качестве отстающих пробыли недолго, спустя две минуты Нечаев дважды бросал по воротам. С первой попыткой Короваев справился, а добивание, на которое форвард бело-голубых подоспел без опеки защитников, получилось успешным, 1 :1. Во второй половине отрезка сразу двое островитян отбывали наказание на скамейке штрафников. Осада питерской команды не принесла результатов, "Сахалин" выстоял в меньшинстве. Беда пришла откуда не ждали. На 14 минуте, при численном преимуществе "Сахалина", петербуржцы организовали контратаку, которую реализовал Бирюков,2:1

Второй период выдался "сухим", при том, что каждая из команд трижды оставалась в большинстве. Моментов у соперников было достаточно, но хорошо играли вратари. На счету голкипера "Динамо" Устеменко два отраженных выхода один в ноль от Еремина и Климчука.

В третьем периоде "Сахалин" подолгу задерживался в зоне соперников, пытаясь выстроить позиционную атаку. Отличную игру на половине "Динамо" островитяне показали на 7 минуте матча. При розыгрыше большинства сахалинцы в касание отыгрались в стенку, выведя на бросок Синелева, но шайба пришлась во вратаря. По окончанию 59 минуты матча счет на табло был 2:1. Самое время выпускать шестого полевого игрока, но островитяне смогли нивелировать преимущество соперников в равных составах. После броска Алексеева, Столяренко подобрал шайбу, отскочившую от щитков голкипера, и направил ее в ворота. В преддверии свистка на перерыв рефери оставил островитян в меньшинстве, а значит и стартовые минуты овертайма "Сахалину" пришлось играть втроем против четверых. При таком раскладе в ход матча вмешалась лучшая подруга вратаря – штанга. Дважды игроки «Динамо» попадали в обод ворот. Дополнительный отрезок выдался безголевым.

В серии буллитов на три шайбы соперников, «Сахалин» ответил одним взятием ворот. Итоговый счет 3:2 (Б).

Матч второй пары «Неман» - «Бейбарыс» завершился в пользу последних со счетом 1:2. Таким образом, после первого игрового дня "Сахалин" занимает третью строчку турнирной таблицы. Выше расположились дружина из Казахстана и представители Санкт-Петербурга. Следующую игру "Сахалин" проведет сегодня, в 23:00 по сахалинскому времени встретится с ХК "Бейбарыс".