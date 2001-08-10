Сахалинские шахматисты завоевали серебряную и бронзовую медали этапа детского Кубка России
Во Владивостоке завершился этап детского Кубка России по шахматам. Участниками турнира «Остров Русский – 2018» стали юные шахматисты из городов Сибири и Дальнего Востока. Сахалинскую область представляли Артем Хуснулгатин и Георгий Егоров (оба – Южно-Сахалинск), сообщили ТИА "Острова" в пресс-центре министерства спорта, туризма и молодежной политики региона.
Артем Хуснулгатин выступал в турнире мальчиков и девочек до 13 лет. В нем было заявлено 18 шахматистов, сыгравших девять туров по швейцарской системе.
Артем начал турнир с победы над Александрой Рыжепой из Хабаровского края. Затем последовали серии из двух ничьих и двух побед. После пяти туров в активе сахалинца было 4 очка. В шестом туре он проиграл Константину Цой из Хабаровского края. А в оставшихся трех партиях островной шахматист одержал еще две победы.
В итоге первое место занял Константин Цой (8,5 очков). Артем Хуснулгатин набрал 6 очков. Столько же оказалось еще у трех шахматистов. После подсчета дополнительных коэффициентов выяснилось, что они вывели Артема на второе место.
Георгий Егоров играл в турнире юношей до 15 лет (восемь участников, круговая система). Проиграв в первом туре Антону Епифанову из Приморья, Георгий затем одержал четыре победы подряд, а две заключительные партии свел вничью. В итоге у сахалинца стало 5 очков. Это принесло ему третье призовое место.
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