Ильяс Нургалиев стал бронзовым призером финала IV летней спартакиады молодёжи России-2018

В Челябинске в минувшие выходные прошли всероссийские соревнования по легкой атлетике. На легкоатлетические дорожки спорткомплекса им. Е. Елесиной вышло более 500 спортсменов из 40 регионов страны. Сахалинскую область представляли воспитанники спортивной школы летних видов спорта им. Э.М. Комнацкого Ильяс Нургалиев и Карина Глебова, сообщили ТИА «Острова» в областном минспорта.

Кандидат в мастера спорта Ильяс Нургалиев завоевал бронзовую медаль в беге на 1500 м, показав отличное время 3:51,10 сек. В другом виде программы соревнований – 800 м – спортсмен стал пятым (1:50,65 сек).

Карина Глебова в беге на 100 показала шестое время – 12,09 сек, а на 200-метровой дистанции лишь тринадцатое – 25,12 сек.