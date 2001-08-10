Дзюдоисты Сахалина отправились на учебно-тренировочные сборы в Бурятию
Воспитанники сахалинской спортивной школы и федерации дзюдо и самбо отправились в Бурятию на двухнедельные учебно-тренировочные сборы. Об этом ТИА "Острова" рассказали в пресс-службе министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
Занятия проходят на озере Щучьем. По традиции на сборы приедут сильнейшие спортсмены Сибирского федерального округа, а также представители команды Монголии. Сахалинские ребята начали готовиться к этой встрече еще в июне – несмотря на период летних каникул, тренировки проводились почти ежедневно, а иногда и по два раза в день.
В рамках поездки островные спортсмены примут участие в турнире по дзюдо.
Все эти мероприятия рассматриваются как один из важнейших этапов подготовки к первенству ДВФО по дзюдо, которое пройдёт в начале сентября.
Команда от областной школы самбо и дзюдо состоит из 12 человек, еще двое островных спортсменов представляют Александровск-Сахалинский. Ребят сопровождают тренеры Валентин Кардаш и Рамазан Саадуев.
- Смогли поехать одни из самых сильных наших ребят. Надеюсь, сборы пойдут на пользу и скажутся на результатах выступлений на ключевых спортивных мероприятиях второй половины года, а главное – на первенстве ДВФО по дзюдо, - считает старший тренер островной федерации дзюдо и самбо Валентин Кардаш.
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