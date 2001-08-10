На Сахалине ветераны посоревновались в легкой атлетике
В Южно-Сахалинске состоялось открытое личное первенство Сахалинской области по легкой атлетике среди ветеранов. На беговую дорожку и в сектор по толканию ядра вышли представители нескольких населенных пунктов острова, сообщили ТИА «Острова» в областном минспорта.
- Состязания являются традиционными, мы их проводим уже лет восемь. К нам приехали спортсмены из Горнозаводска, Долинска, Корсакова, Поронайска, Холмска. Мне кажется, что спортсменам нравится не только само участие, но и общение. У всех есть стремление победить себя, показать хороший результат, - рассказала главный судья соревнований Татьяна Быкова.
В программе соревнований были бег на 60, 100, 800, 1000, 3000 метров, оздоровительная ходьба и толкание ядра. Самым «юным» участникам забегов 35 лет, самые возрастные уже перешагнули 80-летний рубеж.
- Конечно, нужно двигаться. У меня в советское время был золотой знак ГТО, и вот недавно я снова выполнил норматив на золотой знак, - говорит Владислав Яблоков (1937 г.р.) из Холмска, занявший четвертое место в беге на 60 и 800 метров в возрастной группе мужчин 65 лет и старше.
В беге на 60 метров (в своих возрастных группах) лучшие результаты показали Татьяна Коробейникова, Галина Капрова, Вера Пшеничникова, Анжелика Будник, Ирина Дуванова, Александр Дьяченко.
На 100-метровке первенствовали Геннадий Хмылев (40 – 44 лет) и Юрий Ри (60 – 64 лет). Результат первого – 14,2 секунды, второго – 15,7 секунды.
В забегах на 800 метров победили Олег Колмагоров (45 – 49 лет) и Сергей Дерюгин (65 лет и старше).
- Когда войдешь в этот круговорот событий, занятий физкультурой, от него невозможно отказаться. В последние годы такой насыщенный календарь для ветеранов, что невозможно остановиться. Пройдет всего две недели и практически все участники сегодняшнего первенства выйдут на старт «Сахалинского триатлона», – уверен Олег Колмагоров.
1000 метров быстрее всех пробежали Галина Капрова (60 – 64 лет) и Татьяна Коробейникова (65 лет и старше).
Победителями забегов на 3000 метров стали Сергей Коротков, Андрей Савуренко, Константин Цымбал, Андрей Юдаев, Владимир Чернов.
В оздоровительной ходьбе на 3000 метров первыми финишировали Любовь Рыбкина, Елена Томашук, Виктор Юртаев и Николай Кузнецов.
В толкании ядра поздравления с победой заслужили Анжелика Будник, Любовь Рыбник, Виктор Юртаев, Сергей Коротков.
На церемонии награждения все победители и призеры получили заслуженные ими медали и грамоты.
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