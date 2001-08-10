В областном центре 10 дней будет проходить турнир по шахматам
С 4 по 13 августа в Южно-Сахалинске пройдет 5-й открытый дальневосточный турнир по классическим шахматам «Кубок АО «Гидрострой». Как и ранее, за баталиями на 64-клеточных досках можно будет наблюдать в стенах Сахалинского областного краеведческого музея (Коммунистический проспект, 29).
За прошедшее время турнир сумел стать самым заметным шахматным событием на Дальнем Востоке. Ежегодно в нем участвуют международные гроссмейстеры, международные мастера и мастера ФИДЕ, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.
В 2014 году победителем стал международный гроссмейстер из Харькова Константин Тарлев. В 2015 году состязания завершились победой международного мастера Дмитрия Оболенских из Иркутской области. В 2016 году вновь победил Константин Тарлев, а в прошлом году первенствовал международный гроссмейстер из Тюмени Роман Овечкин.
В этот раз рейтинг-фаворитом «Кубка АО «Гидрострой» будет международный гроссмейстер из Челябинска Павел Понкратов. Он - победитель личных и командных чемпионатов России среди студентов, российских Универсиад, командного чемпионата мира и Европы среди вузов. Кроме того, Понкратов входит в ТОП-50 сильнейших шахматистов мира по «рапиду» (быстрые шахматы).
Помимо него свое участие уже подтвердили международный гроссмейстер из Междуреченска Павел Смирнов, международные мастера Дмитрий Оболенских (Иркутская область), Диана Дорошенко (Краснодарский край) и Виталий Бачин (Владивосток), мастера ФИДЕ Анатолий Емельянцев (Биробиджан) и Руслан Пахомов (Якутск). Естественно, что выйдут на старт и все сильнейшие шахматисты островного региона.
Призовой фонд турнира составляет 464 000 рублей. Победителю будет вручен Кубок и денежный приз в размере 110 000 рублей.
Открытие турнира состоится 4 августа на втором этаже Сахалинского областного краеведческого музея. Начало в 18:30. Сразу же после официальной части начнется первый тур.
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