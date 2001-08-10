«Кристалл» набирает боксеров, чирлидеров и гимнастов

Южно-сахалинский дворец спорта «Кристалл» объявил о наборе детей на новый 2018/2019 учебный год. Об этом ТИА «Острова» рассказали в учреждении.

С 1 по 31 августа в управлении дополнительного образования детей «Кристалла» будет проходить прием документов. Затем поступающим необходимо пройти индивидуальный отбор, который продлится с 3 по 28 сентября. Зачисление на обучение пройдёт в срок до 12 октября текущего года.

Набор проводится в группы на бюджетной основе по следующим спортивным направлениям:

- бокс (принимают детей с 10 лет);

- чирспорт (с 7 лет);

- спортивная гимнастика (с 7 лет);

- тяжелая атлетика (с 10 лет);

- фигурное катание (с 6 лет)

Перечень документов, необходимых для зачисления:

заявление от родителей на зачисление в группу на бюджетной основе;

копия свидетельства о рождении или копия паспорта поступающего;

медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий выбранным видом спорта. На медицинской справке должны быть проставлены печать врача, печать лечебно-профилактического учреждения, угловой штамп (если справка оформлена не на бланке лечебно-профилактического учреждения), указаны дата выдачи справки, срок ее действия, дата прохождения электрокардиографического исследования и его результат);

фотографии поступающего в формате 3х4 в количестве 4 шт.;

договор о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья (на усмотрение родителей либо законных представителей поступающего).

Прием документов будет проходить в управлении допобразования детей (ул. Горького, 29, второй этаж) c 9:00 до 18:00.