Юные сахалинские хоккеисты отправились на сборы в Находку

Спортсмены в возрасте 11-12 лет из команды «Кристалл» уже второй год подряд будут готовиться к новому соревновательному сезону на базе «Бухта Отрада» в Находке. Каждый день учебно-тренировочных сборов с 1 по 16 августа для ребят будет расписан по часам, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском дворце спорта «Кристалл».

Спортсменов ждут игры и тренировки на свежем воздухе, в бассейне и спортивном зале. Необходимый тренировочный инвентарь команда при этом везет с собой. Как отметил начальник управления дополнительного образования детей дворца спорта «Кристалл» Дмитрий Кан, именно на этих сборах хоккеисты закладывают фундамент на новый сезон. Место проведения сборов выбрано не случайно: теплый климат и разнообразие видов отдыха позволит ребятам продуктивно подготовиться к новым победам. Учебно-тренировочные сборы тоже требуют подготовки, поэтому хоккеисты начали к ним готовиться еще 23 июля. Занятия проходили «на земле» на спортивной площадке школы №23 в Южно-Сахалинске.

Команда спортсменов прибыла в «Бухту Отрада» вчера, и сразу же отправилась на пляж. Наставники провели с ребятами вводную тренировку на песке, которую завершили водными процедурами в море.

Напомним, в минувшем сезоне игроки команды «Кристалл» 2006-2007 годов рождения становились триумфаторами практически во всех турнирах, где им удавалось выступить. На их счету победа в турнире «Южный лёд» (г.Щербинка), золото регионального этапа «Золотой шайбы» (г.Южно-Сахалинск), яркая победа на международном турнире «U-12» в Корее, а также серебряные трофеи турнира в городе Шебекино и «Рождественского» турнира во Владивостоке.