Юные волейболисты Сахалина начали отдыхать и тренироваться в лагере
В волейбольном центре «Сахалин» начал работу лагерь дневного пребывания. В течение месяца в нем отдохнут, наберутся сил и позитивных эмоций около 30 воспитанников спортивного учреждения, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
У юных волейболистов лагерная смена будет насыщена различными событиями. Для них подготовлена большая культурно-развлекательная программа, которая, конечно же, включает в себя и тренировочные занятия.
Перед тем, как мальчишки и девчонки вышли на старт конкурсов, их поприветствовал заместитель директора ГБУ СО «ВЦ «Сахалин» Екатерина Емельянова. Она пожелала ребятам ярких летних эмоций и хорошего отдыха.
Сразу же после этого начались веселые старты. Участники лагерной смены разделились на две команды – «Стрижи» и «Красные перчики».
В течение двух часов они оспаривали друг у друга звание самой ловкой и быстрой. Спортсмены преодолевали полосу препятствий, бежали с завязанными ногами, большими шарами и обручами, прыгали через барьеры и проползали под ними.
Задания были не только интересными, но и сложными. Выполнить их без ошибок получилось далеко не у всех. Зато те, кто первыми пересек финишную черту, заслужили крики радости и громкие аплодисменты от участников своей команды.
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