Тихоокеанское
информационное агентство
2 Августа 2018
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12:23, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Жителей Холмска приглашают заняться утренней зарядкой

Жителей Холмска приглашают заняться утренней зарядкой

У жителей портового города появилась уникальная возможность посетить утреннюю зарядку, организованную управлением по физической культуре и спорту Холмска, совместно с социально-ориентированной некоммерческой организацией «Союз сахалинского спорта» и южносахалинским МБУ «Спортивный город».

Зарядка состоит из разминки, выполнения специальных упражнений с отягощением и без, базовых элементов ударной техники из единоборств, растяжки. Тренировки проходят каждый понедельник, среду и пятницу с 6:30 до 7:30 часов на стадионе "Маяк". При себе необходимо иметь спортивную форму, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

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