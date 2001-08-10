Более 110 человек уже зарегистрировалось на IronSakh-2018

До старта III Сахалинского триатлона IronSakh-2018 осталось 10 дней. Турнир состоится 12 августа в селе Охотское Корсаковского района (санаторий-профилакторий «Лесное озеро»), сообщили ТИА «Острова» в областном минспорта.

Как отмечалось организаторами ранее, ожидается, что его участниками станут свыше 200 триатлетов из регионов России и стран зарубежья. Для сравнения, в первом триатлоне на старт вышло 72 спортсмена, через год финишную черту пересекли уже 172 участника.

- На сегодняшний день регистрация продолжается, свое участие уже подтвердило более 110 человек. Стоит отметить, что больше всего заинтересованность вызывает наша «полужелезная» дистанция – Half 70.3, которую мы добавили в этом году по большим просьбам триатлетов. Эта дистанция является международной нормой популярных соревнований IronMan, которые проводятся по всему миру, в том числе и в России, - отметил главный секретарь соревнований Антон Воротыляк.

«Полужелезная» дистанция включает в себя 1,93 км плавания, 90 км велогонки и 21,1 км бегового этапа. На время прохождения этой дистанции выделяется не более 8 часов. Остальные дистанции сахалинского триатлона остались без изменений. Вторая по протяженности мультигонка – «Олимпийская» состоит из 1,5 км вплавь, 40 км велогонка и бег на 10 км. Старт на эти дистанции будет дан в 8.00 часов.

В 9.00 часов стартуют участники «суперспринта» (300 м вплавь, 8 км на велосипеде, 2 км бегом) и «спринта» (750 м плавание, 20 км велоэтап, 5 км бегом).

- В этом году мы ожидаем не только большое количество участников, но и зрителей. Мы подготовили для них развлекательную программу, места для отдыха и размещения, а также полевую кухню. Во время мультигонки будет работать комментатор, поэтому зрители и гости будут в курсе всех событий, - добавил Антон Воротыляк.

Регистрация продлится до 10 августа включительно. Все участники IronSakh-2018 получат стартовый пакет, в котором будет находиться брендированный мешок для одежды, сувенирная футболка, плавательная шапочка, номер участника, пояс для крепления номера.

Напомним, Сахалинский триатлон проводится в островном регионе с 2016 года. Плавательный этап проходит в озере-лагуне Тунайча. Это, пожалуй, жемчужина Сахалина: озеро не очень глубокое и хорошо прогревается солнцем до 20-25 градусов. Велогонка и беговой этап проходит по дороге вдоль озер Тунайча и Изменчивое, а также по живописной прибрежной зоне Охотского моря, закрытой сосновыми лесами.