Островные спортшколы примут более 500 юных сахалинцев в новом учебном году

В секции карате, киокусинкай, тхэквондо и адаптивной физической культуры приглашает областная спортивная школа олимпийского резерва (СШОР) восточных видов единоборств. В этом году школа примет около 150 человек. Набор в спортивно-оздоровительные группы ведётся с 4 до 6 лет, в группы начальной подготовки – с 7 лет. Документы принимаются с 20 августа, начало занятий с 1 сентября. По всем интересующим вопросам обращаться по телефону 43-10-30 или на эл. почту karate@sakhsport.ru.

Около 50 юных островитян возьмёт школа самбо и дзюдо. В группы начальной подготовки по самбо, дзюдо и вольной борьбе приглашаются дети в возрасте от 7 лет. Документы также принимаются и от спортсменов, имеющих разряды (на тренировочный этап). Приём заявок стартует с 1 сентября. Телефон для справок: 62-24-04.

Стать сильным, быстрым и выносливым приглашает школа летних видов спорта им Э.М. Комнацкого. В этом году в спортивно-оздоровительную группу и на отделение начальной подготовки смогут записаться порядка 45 желающих в возрасте от 9 лет. Приём документов начнётся в конце августа и продлится до конца сентября. Более подробную информацию можно уточнить по телефонам: 24-20-08 и 76-19-13.

Волейбольный центр «Сахалин» распахнёт свои двери для 130 юных спортсменов в возрасте от 6 до 10 лет. Набор будет производиться по итогам вступительных испытаний, которые пройдут в начале сентября. По результатам тестирования участники, показавшие лучшие результаты, получат возможность заниматься волейболом на бесплатной основе. В программу испытаний входят пять упражнений - челночный бег, бег на 30 метров, прыжки в длину и высоту с места, метание набивного мяча весом 1 кг двумя руками в положении из-за головы. По всем интересующим вопросам звонить на телефонный номер 24-88-77.

СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду в новом учебном году зачислит в свои ряды 90 новобранцев от 8 лет. Занятия будут проходить по трём дисциплинам – ски-кросс, горные лыжи и сноуборд. Документы на вступительные испытания принимаются с 7 августа. Телефоны для справок: 72-05-40 и 76-39-42.

СШОР зимних видов спорта проведёт набор с 1 сентября по 15 октября. На отделения «Биатлон», «Лыжные гонки» и «Прыжки с трамплина» планируется принять до 60 человек. Также заявки можно будет подавать в течение учебного года. Более подробную информацию можно узнать по телефону 73-45-74, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.