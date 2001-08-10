Команда сахалинских спортсменов отправилась на турнир ДФО по парусному спорту

Сегодня во Владивостоке стартует первенство Дальневосточного Федерального округа по парусному спорту класс «Оптимист», «Луч-радиал», «Луч-мини».

В этом году на турнир своих спортсменов отправили и Холмский филиал парусного спорта ОДЮСШ летних видов спорта им. заслуженного тренера РСФСР Э.М.Комнацкого, и отделение парусного спорта ДЮСШ г. Невельска.

Холмчане представят семерых яхтсменов: 4 спортсмена в классе "Оптимист", 3 спортсмена в классе "Лазер радиал", невельчане - троих. Для последних участие в первенстве ДФО по парусному спорту станет дебютом – ребята, которые в море выходят второй сезон впервые принимают участие в соревнованиях за пределами родного острова.

Накануне отъезда у невельчан состоялась финальная тренировка. На ней отрабатывали повороты – самые коварные элементы. Они позволяют как сэкономить время на гонках, так и потерять такие важные для ребят секунды.

Евгения Плюснина единственная из невельчан будет выступать на яхте класса «Луч». Она отмечает, что самый коварный ее враг – страх перевернуться.

– Во Владивостоке я хочу получить больше опыта от других детей, - говорит она.

Константин Чеканов, воспитанник отделения парусного спорта, в свои 12 лет не боится ни перевернуться, ни сильного ветра. – Там тяжело победить, там много человек. Но у меня будет своя стратегия, - говорит он.

Перед стартами ребята занимались по усиленной программе. По словам тренера невельчан Константина Казакова, при подготовке к соревнованиям сначала отрабатывали те элементы, которые плохо получались. И сейчас дети достаточно подготовлены. – На гонках будет присутствовать весь Дальний Восток, и наша основная цель набраться соревновательного опыта в Приморье. Наши ребята побеждали во многих состязаниях на Сахалине и посмотрим, как они покажут себя сейчас.

Поездка на турнир – часть комплексной помощи, которую оказывает невельским яхтсменам региональный фонд «Родные острова».

– В 2016 году мы поставили себе задачу возродить этот спорт в Невельске, и сейчас юные яхтсмены уже пробуют себя на соревнованиях окружного уровня. И в таком формате мы работаем ежедневно со всеми нашими подопечными, - подчеркивает президент регионального фонда «Родные острова» Александр Кан. - Помощь фондом оказывается на системной основе, и сотрудничество с Невельским отделением парусного спорта – лучшее этому подтверждение.

Первенство ДФО продлится 5 дней. По итогам первенства победители в каждом классе яхт получат право выступить на первенстве России, сообщили ТИА «Острова» в фонде «Родные острова».