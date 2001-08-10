Тихоокеанское
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Команда сахалинских спортсменов отправилась на турнир ДФО по парусному спорту

Команда сахалинских спортсменов отправилась на турнир ДФО по парусному спорту

Сегодня во Владивостоке стартует первенство Дальневосточного Федерального округа по парусному спорту класс «Оптимист», «Луч-радиал», «Луч-мини».

В этом году на турнир своих спортсменов отправили и Холмский филиал парусного спорта ОДЮСШ летних видов спорта им. заслуженного тренера РСФСР Э.М.Комнацкого, и отделение парусного спорта ДЮСШ г. Невельска.

Холмчане представят семерых яхтсменов: 4 спортсмена в классе "Оптимист", 3 спортсмена в классе "Лазер радиал",  невельчане  - троих. Для последних участие в первенстве ДФО по парусному спорту станет дебютом – ребята, которые в море выходят второй сезон впервые принимают участие в соревнованиях за пределами родного острова.

Накануне отъезда у невельчан состоялась финальная тренировка. На ней отрабатывали повороты – самые коварные элементы. Они позволяют как сэкономить время на гонках, так и потерять такие важные для ребят секунды.

Евгения Плюснина единственная из невельчан будет выступать на яхте класса «Луч». Она отмечает, что самый коварный ее враг – страх перевернуться.

– Во Владивостоке я хочу получить больше опыта от других детей, - говорит она.   

Константин Чеканов, воспитанник отделения парусного спорта, в свои 12 лет не боится ни перевернуться, ни сильного ветра. – Там тяжело победить, там много человек. Но у меня будет своя стратегия, - говорит он.

Перед стартами ребята занимались по усиленной программе. По словам тренера невельчан Константина Казакова, при подготовке к соревнованиям сначала отрабатывали те элементы, которые плохо получались. И сейчас дети достаточно подготовлены. – На гонках будет присутствовать весь Дальний Восток, и наша основная цель набраться соревновательного опыта в Приморье. Наши ребята побеждали во многих состязаниях на Сахалине и посмотрим, как они покажут себя сейчас.

Поездка на турнир – часть комплексной помощи, которую оказывает невельским яхтсменам региональный фонд «Родные острова».

– В 2016 году мы поставили себе задачу возродить этот спорт в Невельске, и сейчас юные яхтсмены уже пробуют себя на соревнованиях окружного уровня. И в таком формате мы работаем ежедневно со всеми нашими подопечными, - подчеркивает президент регионального фонда «Родные острова» Александр Кан. -  Помощь фондом оказывается на системной основе, и сотрудничество с Невельским отделением парусного спорта – лучшее этому подтверждение.

Первенство ДФО продлится 5 дней. По итогам первенства победители в каждом классе яхт получат право выступить на первенстве России, сообщили ТИА «Острова» в фонде «Родные острова».

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