Сахалинцев приглашают принять участие в «Оранжевом мяче – 2018»
11 августа в Южно-Сахалинске пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню физкультурника. Одним из самых ярких событий этого праздника обещают стать всероссийские соревнования по баскетболу 3 на 3 «Оранжевый мяч». Состязания баскетболистов пройдут в островной столице уже восьмой год подряд, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.
- В Сахалинской области эти соревнования проводятся традиционно и пользуются большой популярностью. Турниры «Оранжевый мяч - 2018» будут организованы в Александровск-Сахалинском, Долинском, Корсаковском, Поронайском, Тымовском, Углегорском и Холмском районах. Ну а центром баталий гулливеров как обычно станет Южно-Сахалинск, - говорит президент Сахалинской областной федерации баскетбола Владимир Воднев.
Соревнования на территории ГПКиО им. Ю.А. Гагарина пройдут в трех возрастных группах:
- юноши и девушки до 16 лет (2002 г.р. и младше);
- юноши и девушки 17 -18 лет (2000 - 2001 г.р.);
- мужчины и женщины (1999 г.р. и старше).
Каждый баскетболист должен представить в комиссию по допуску следующие документы:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- справку о допуске врача;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
Заявки от желающих принять участие в баскетбольных баталиях будут принимать с 17:00 до 19:00 9 и 10 августа в ДЮСШ ИВС (ул. Пограничная, 49; контактные телефоны 89625806828 и 89147565271).
Также заявку можно прислать в отсканированном виде на sakhfb@yandex.ru с обязательным условием принести оригинал в день проведения мероприятия. Без оригинала заявки команда не будет допущена до соревнований.
Всероссийские соревнования «Оранжевый мяч – 2018» пройдут 11 августа на площадках ГКПиО им. Ю.А. Гагарина (стадион «Космос» и площадка бывшего Картодрома). Начало в 10:00.
Схема проведения турнира будет определена после окончания заявочной кампании. Продолжительность игры - 10 минут или до 21 очка, набранного одной из команд. При ничейном результате по истечении 10 минут, игра продолжается до преимущества одной из команд в два очка
Команды победители и призеры соревнований будут награждены кубками, а участники медалям и дипломами Минспорта России.
- Мы приглашаем к участию всех любителей баскетбола. Вы сможете заявить о себе при большом стечении зрителей. Ведь в этот день в парке пройдет много других мероприятий в рамках празднования Дня физкультурника, - сказал заместитель председателя Сахалинской областной федерации баскетбола Антон Лазарев.
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