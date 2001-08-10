Сахалинский центр технических видов спорта разбил лагерь

В прошедшие выходные в окрестностях аэродрома Пушистый был организован полевой сбор воспитанников парашютного отделения ЦТВС. Совместно с военнослужащими 68-го армейского корпуса в лесу был разбит лагерь, в который заселились дети, их родители и тренеры, сообщили ТИА «Острова» в центре. Участники лагеря получили навыки выживания в условиях дикой природы, оказания первой медицинской помощи, обращения с оружием и специальным оборудованием. Так, молодые парашютисты научились складывать несколько видов костра и ставить разнообразные палатки, делать навесы, оказывать помощь пострадавшим, разбирать и собирать автомат Калашникова, надевать защитные костюмы и противогазы, а также прошли урок по точности приземления при прыжке с парашютом.

Командное взаимодействие ребят и то, как они усвоили новые знания, проверили в ходе военно-спортивной эстафеты. ЦТВС устроил им мини-«Сахалинский рубеж». Дети ползли под военными машинами, «разминировали» поле, бросали гранаты, ставили шины, бежали в ОЗК в «зоне химического заражения». Лучшую команду наградили дипломами и армейскими сухпайками. Поболеть за участников приезжали министр спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Сергей Буренков и мэр Корсаковского района Тимур Магинский.

Школьники поделились восторженными отзывами после окончания двухдневной смены. Многие из них давно не ночевали в палатках, не делали утреннюю зарядку, не играли у вечернего костра. Но самое главное – экстремальные задания, общение со старшими товарищами, взаимовыручка во время командных испытаний отвлекли их от планшетов и телефонов и доказали, что они занимаются правильным и нужным делом, интересным спортом. Лагерь планируют повторить, но в более широком масштабе. Возможно, в нем примут участие воспитанники остальных секций ЦТВС.