Доставлять участников сахалинского триатлона IronSakh-2018 до места старта будут бесплатные автобусы

До старта третьего Сахалинского триатлона IronSakh-2018 осталось 6 дней.

Как рассказали ТИА «Острова» организаторы, на сегодняшний момент о своем участии заявило 145 человек из 8 регионов России и стран зарубежья.

- Как и отмечалось ранее, в этом году Сахалинский триатлон вызвал большой интерес как среди спортсменов, так и среди любителей. В этом году к нам приедут спортсмены из 23 городов страны. Большинство зарегистрировавшихся мужчины – 123 человека, и 22 женщины. При этом одной из самых популярных стала дистанция HALF 70.3, которая была введена в этом году по просьбам участников, - отметил главный секретарь соревнований Антон Воротыляк.

Для участников IronSakh будет организована бесплатная доставка до места старта (санаторий-профилакторий «Лесное озеро» с.Охотское Корсаковского района). В 6.00 часов с площади Победы Южно-Сахалинска отправится автобус. После завершения соревнований автобусы доставят триатлетов в областной центр.

Также стоит отметить, что во время проведения соревнований по маршруту от санатория-профилактория «Лесное озеро» до объездной дороги на Корсаков (21 км автодороги Лиственничное – Охотское) будет ограничена скорость движения автотранспорта, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, и сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения. По пути движения участников соревнований будет установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скорость движения автомобилей, с применением средств контроля, работающих в автоматическом режиме. На протяжении трассы будет курсировать патруль ГИБДД.

Также с 6.00 до 16.00 часов будет полностью ограничено движение автотранспорта к пляжу «Солнечный» (от поворота в с.Охотское). Водителям рекомендуют учитывать данную информацию при движении в данном районе.