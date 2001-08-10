Борцы из разных уголков Сахалина провели совместную тренировку

Около 80 сахалинских борцов вольного и греко-римского стиля провели совместную тренировку в Аниве.

В мероприятии, сообщили ТИА «Острова» в областном минспорта, приняли участие воспитанники школы самбо и дзюдо Южно-Сахалинска, а также спортсмены из Макарова, Шахтёрска и Анивы.

Таким образом, подготовка к спортивному сезону вступила в решающую фазу.

- Первое серьезное испытание – всероссийский турнир в честь заслуженного тренера России по вольной борьбе Н.П. Карпенко. Готовимся также и к первенствам области, ДФО и всероссийским турнирам, - отметил тренер-преподаватель ГБУ «СШ самбо и дзюдо» по вольной борьбе Насим Ганиев.

Каждый из ребят смог провести по 4-5 схваток.

- Бороться не только вольным, но и другими стилями борьбы – обычная практика в нашей школе. Ребята расширили кругозор и получили необходимый опыт, - подвёл итог тренер по вольной борьбе ГБУ «СШ самбо и дзюдо» Батраз Кундухов.