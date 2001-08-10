«Сахалинец» пробился в 1/8 финала всероссийских соревнований «Кожаный мяч»

В Смоленске, где проходит финал Всероссийского турнира «Кожаный мяч» в младшей возрастной группе (10-11 лет), наступила решающая стадия. 32 лучшие команды по итогах группового этапа вступили на тропу плей-офф, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском министерстве спорта.

Островной регион на этом турнире представляет «Сахалинец» из Южно-Сахалинска (команда ОГАУ «ФК «Сахалин» 2007 г.р., тренер Станислав Ким). На предварительном этапе он выступал в подгруппе 9, где не пропустил ни одного гола и занял первое место.

Результаты игр с участием «Сахалинца»:

«Сахалинец» - «Смена» (Окуловка, Новгородская область) – 7:0.

«Сахалинец» - «Спортивная школа» (Саки, Республика Крым) – 0:0.

«Сахалинец» - «Фортуна-Полтавка» (Полтавка, Омская область) – 6:0.

«Сахалинец» - «Заря» (Пенза) – 1:0.

В активе островных футболистов 10 очков. Столько же набрала и команда из Крыма. Однако «Сахалинец» опередил крымчан по дополнительным показателям. Обе команды не пропустили ни одного гола, а забитых мячей у «Сахалинца» оказалось больше (14 и 11, соответственно).

В 1/16 финала соперником сахалинских футболистов была команда «ДЮСШ-7» из Петрозаводска, занявшая второе место в подгруппе 5. Матч завершился победой «Сахалинца» со счетом 2:1 (голы забили Артем Полякин и Иван Герасимов).

Таким образом, островная команда пробилась в следующую стадию, и сегодня сыграет уже в 1/8 финала.