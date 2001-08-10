Тихоокеанское
информационное агентство
10 Августа 2018
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12:59, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинец взял золото на открытом турнире по бильярду в Хабаровске

Сахалинец взял золото на открытом турнире по бильярду в Хабаровске

Сахалинец Андрей Семикрас завоевал золотую награду на открытом турнире Хабаровского края по бильярдному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Медали соревнований разыграли более 30 бильярдистов из Владивостока, Благовещенска, Южно-Сахалинска и Хабаровска. Честь островного региона отстаивали Андрей Семикрас и Михаил Тутенько.

Мужчины состязались в свободной пирамиде, а женщины - в Пул-8. Участников разделили на играющих в колясках и играющих стоя. Среди мужчин-«колясочников» Андрей Семикрас занял первое место, обыграв в финале Александра Чмелёва из Благовещенска. Бронза досталась хабаровчанину Сергею Кармакову. Михаилу Тутенько удалось закрепиться на шестой позиции.

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