Хозяева поля добились двух разгромных побед в рамках сахалинского первенства по футболу среди юношей
В Южно-Сахалинске сыграны два очередных календарных матча в рамках первенства области среди юношей. На стадионе «Космос» состязались футболисты двух возрастных групп, сообщили ТИА «Острова» в ОГАУ ФК «Сахалин».
Сначала на поле вышли команды ОГАУ «ФК Сахалин-2003» и «ДЮСШ» (Холмск). Это была игра первенства островного региона среди юношей 2003-2004 г.р.
В этой возрастной группе заявлено семь команд. Три из них представляют островную столицу (ОГАУ «ФК «Сахалин-2003», ОГАУ «ФК «Сахалин-2004» и ОГАУ «ФК «Сахалин-2005»). Конкуренцию им составят футболисты ДЮСШ (Долинск), ДЮСШ (Корсаков), ДЮСШ (Невельск) и ДЮСШ (Холмск).
Хозяева поля устроили настоящую голевую феерию, которая конвертировалась в убедительную победу со счетом 16:1. По пять мячей забили Родион Бозоров и Павел Поздняков, по два мяча отправили в сетку ворот соперников Влад Лебедевич и Андрей Яковец, по разу отличились Влад Ибрагимов и Андрей Ковальчук.
Отметим, что Андрей Яковец и Андрей Ковальчук – это голкиперы «Сахалина-2003», которые в отчетном матче провели по тайму в воротах и в нападении. Недаром тренеры учат, что универсальность – важное качество футболиста.
- Конечно, было приятно отметиться двумя голами, и я испытал много эмоций. Однако, позиция вратаря на поле для меня привычней, и в воротах я чувствую себя уверенней, - признался Андрей Яковец после матча.
Затем прошла игра первенства области среди футболистов 2001-2002 г.р. ОГАУ «ФК «Сахалин-2002» принимал «ДЮСШ-2002» из Холмска.
В первые минуты игры команды обменялись опасными моментами, которые не были реализованы. Однако затем футболисты «Сахалина-2002» захватили инициативу, и до перерыва три раза заставили соперника начать с центра поля.
Во второй половины игры холмчане пропустили еще пять мячей. Итог – 8:0 в пользу «Сахалина-2002». Хет-трик оформил Юрий Масалов, «дубль» на счету Юрия Дементова, по одному голу забили Владислав Мягков, Максим Батраков и Ярослав Родионов.
Добавим, что в старшей возрастной группе играют шесть команд: ДЮСШ (Долинск), ДЮСШ (Ноглики), ДЮСШ (Холмск), ОГАУ «ФК «Сахалин-2002», ОГАУ «ФК «Сахалин-2003» и ОГАУ «ФК «Сахалин-2004». В обоих турнирах команды сыграют два круга (матчи на своем и чужом поле).
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