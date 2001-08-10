Во время проведения сахалинского триатлона будет ограничено движение по охотской трассе

12 августа в селе Охотское Корсаковского района состоится III «Сахалинский триатлон IronSakh-2018».

Маршруты движения спортсменов будут пролегать от санатория-профилактория «Лесное озеро» до объездной дороги на Корсаков (21 км автодороги Лиственничное – Охотское).

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения и участников соревнований, в указанном районе будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скорость движения автомобилей, с применением средств контроля, работающих в автоматическом режиме.

На протяжении трассы будет курсировать патруль ГИБДД.

Также с 6:00 до 16:00 будет полностью ограничено движение автотранспорта к пляжу «Солнечный» (от поворота в с.Охотское). Водителям рекомендуют учитывать данную информацию при движении в данном районе.

Соревнования стартуют в 8 часов, окончание планируется в 16 часов, возможны отклонения от графика, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

При этом для удобства зрителей и болельщиков во время проведения соревнований от поворота на пляж «Солнечный» до санатория «Лесное озеро» каждые полчаса будут курсировать бесплатные автобусы, которые доставят всех желающих поболеть за триатлетов до места старта и назад.