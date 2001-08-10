Сахалинская прокуратура сдала нормативы ГТО

Сотрудники прокуратуры Сахалинской области выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом ТИА "Острова" сообщили в региональном минспорта.

Тестирование трудового коллектива проходило под патронажем МБУ «Спортивный город». Островные правоохранители проверили свои силы в подтягивании на перекладине, гибкости, отжимании от пола, прыжке в длину с места, челночном беге, метании гранаты, поднимании туловища из положения лёжа на спине, а также в беге на 2 и 3 км.

Прокурор одного из отделов ведомства Дмитрий Котов занимается спортом с детства, поэтому и к ГТО относится с уважением.

- Данное направление очень полезно развивать среди трудовых коллективов, особенно среди представителей офисного персонала. Это способствует тому, чтобы люди активно занимались спортом и укрепляли своё здоровье. К тому же такие совместные мероприятия помогают сплотить коллектив. В дальнейшем это положительно сказывается на их взаимодействии между собой в работе, - отметил Дмитрий Котов.

Главный специалист-психолог отдела кадров Татьяна Кустова завершила испытания триумфальным финишем на дистанции 2 км, выполнив норматив на золото. По её словам, победе она обязана советской спортивной закалке.

- Важность комплекса ГТО доказала жизнь. Практика того здорового образа жизни, который когда-то был заложен в советское время, имеет значение и по сей день, - поделилась Татьяна Павловна. – Очень здорово, что практика выполнения нормативов ГТО вновь внедряется в массы, как это было раньше. Помню, в юности я заслужила серебряный знак отличия, сегодня сумела выполнить норматив на золото, чему очень рада. Я не могла подвести коллектив и саму себя, поэтому постаралась выложиться по максимуму.

В сентябре сотрудникам прокуратуры предстоит выполнить нормативы по стрельбе из пневматического оружия и плаванию.