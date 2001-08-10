Южно-сахалинских спортсменов и ветеранов отрасли поздравили с Днем физкультурника
В преддверии празднования Дня физкультурника в администрации областного центра чествовали ветеранов спорта, работников отрасли и воспитанников профильных учреждений.
Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии, более 20 южносахалинцев, посвятивших свою жизнь спорту, наградили благодарственными письмами за высокие достижения и личный вклад в развитие спорта и здорового образа жизни на территории островной столицы. Особо отметили заслуги ветеранов спорта:
- Владимира Забелина, мастера спорта СССР по биатлону, тренера сборной команды Сахалинской области по многоборью среди пенсионеров, инструктора по спорту МБУ «Спортивный город»;
- Виктора Чуйко, председателя Сахалинской региональной общественной организации «Федерация шахмат ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта Сахалина и Курил»;
- Вячеслава Гаврилова, многократного призера соревнований, муниципального, областного и федерального уровней по шахматам и шашкам, участника парада Победы;
- Владимира Сичкаря, многократного призера соревнований по шахматам и шашкам;
- Александра Соколова, многократного победителя соревнований по шахматам различного уровня;
- Константина Винника, серебряного призера открытого турнира Южно-Сахалинска по шахматам и шашкам среди ветеранов ВОВ, посвященного памяти мастера ФИДЕ, рекордсмена Планеты Валентина Фадеевича Землякова и Всемирному дню шахмат;
- Антонину Мурую, единственную женщину в шахматном батальоне, ветерана трудового фронта, почетного гражданина Южно-Сахалинска;
- Виктора Юртаева, активиста здорового образа жизни среди старшего поколения.
Им также вручили подарки.
Обращаясь к участникам торжественной церемонии, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин отметил, что областной цент всегда славился крепкими спортивными традициями, которые сохраняют ветераны и развивает молодежь. Приобщение молодых людей к физической культуре, а также организация занятий спортом для старшего поколения - важнейшие задачи власти и спортивного сообщества.
На сегодняшний день в областном центре действует 218 организаций и 375 сооружений спортивной направленности. Многое делается для создания полноценной и доступной спортивной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья. И, как результат, число регулярно занимающихся физической культурой растет - более 88 тысяч горожан увлекаются тем или иным видом спорта.
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