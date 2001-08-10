Южно-сахалинских спортсменов и ветеранов отрасли поздравили с Днем физкультурника

В преддверии празднования Дня физкультурника в администрации областного центра чествовали ветеранов спорта, работников отрасли и воспитанников профильных учреждений.

Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии, более 20 южносахалинцев, посвятивших свою жизнь спорту, наградили благодарственными письмами за высокие достижения и личный вклад в развитие спорта и здорового образа жизни на территории островной столицы. Особо отметили заслуги ветеранов спорта:

- Владимира Забелина, мастера спорта СССР по биатлону, тренера сборной команды Сахалинской области по многоборью среди пенсионеров, инструктора по спорту МБУ «Спортивный город»;

- Виктора Чуйко, председателя Сахалинской региональной общественной организации «Федерация шахмат ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта Сахалина и Курил»;

- Вячеслава Гаврилова, многократного призера соревнований, муниципального, областного и федерального уровней по шахматам и шашкам, участника парада Победы;

- Владимира Сичкаря, многократного призера соревнований по шахматам и шашкам;

- Александра Соколова, многократного победителя соревнований по шахматам различного уровня;

- Константина Винника, серебряного призера открытого турнира Южно-Сахалинска по шахматам и шашкам среди ветеранов ВОВ, посвященного памяти мастера ФИДЕ, рекордсмена Планеты Валентина Фадеевича Землякова и Всемирному дню шахмат;

- Антонину Мурую, единственную женщину в шахматном батальоне, ветерана трудового фронта, почетного гражданина Южно-Сахалинска;

- Виктора Юртаева, активиста здорового образа жизни среди старшего поколения.

Им также вручили подарки.

Обращаясь к участникам торжественной церемонии, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин отметил, что областной цент всегда славился крепкими спортивными традициями, которые сохраняют ветераны и развивает молодежь. Приобщение молодых людей к физической культуре, а также организация занятий спортом для старшего поколения - важнейшие задачи власти и спортивного сообщества.

На сегодняшний день в областном центре действует 218 организаций и 375 сооружений спортивной направленности. Многое делается для создания полноценной и доступной спортивной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья. И, как результат, число регулярно занимающихся физической культурой растет - более 88 тысяч горожан увлекаются тем или иным видом спорта.