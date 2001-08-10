«Сахалинец» завоевал серебряные медали турнира «Кожаный мяч» в младшей группе
В Смоленске завершился финал всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» в младшей возрастной группе. Участниками состязаний были 74 команды мальчиков 10-11 лет (2007-2008 г.р.), сообщили ТИА «Острова» в сахалинском министерстве спорта, туризма и молодежной политики.
Начался турнир с предварительного этапа, в котором футболисты были разделены на 16 подгрупп. В подгруппе 9 выступал «Сахалинец» из островной столицы. Команда ОГАУ «ФК «Сахалин» (тренер Станислав Ким) не пропустила ни одного гола и заняла первое место.
Результаты игр с участием «Сахалинца»:
«Сахалинец» - «Смена» (Окуловка, Новгородская область) – 7:0.
«Сахалинец» - «Спортивная школа» (Саки, Республика Крым) – 0:0.
«Сахалинец» - «Фортуна-Полтавка» (Полтавка, Омская область) – 6:0.
«Сахалинец» - «Заря» (Пенза) – 1:0.
В активе островных футболистов оказалось 10 очков. Столько же набрала и команда из Крыма. «Сахалинец» опередил крымчан по дополнительным показателям. Обе команды не пропустили ни одного гола, а забитых мячей у нашей команды оказалось больше (14 и 11, соответственно).
После этого по две сильнейшие команды из каждой подгруппы продолжили борьбу за награды в плей-офф.
В 1/16 финала соперником сахалинских футболистов была команда «ДЮСШ-7» из Петрозаводска, занявшая второе место в подгруппе 5. Матч завершился победой «Сахалинца» со счетом 2:1 (голы забили Артем Полякин и Иван Герасимов).
В следующем раунде островитяне одолели «Нефтяник» из Новокуйбышевска (Самарская область) со счетом 2:0.
В четвертьфинале «Сахалинец» вновь играл против «Спортивной школы» из крымского города Саки. В первом тайме инициативой владела «Спортивная школа», игроки которой создали несколько явных голевых моментов у ворот островитян. Однако «Сахалинцу» удалось отбиться, а во втором тайме перейти в контрнаступление.
За три минуты до конца основного времени наступила развязка. Богдан Данилин в ходе быстрой атаки забил гол в ворота «Спортивной школы» и вывел «Сахалинец» в полуфинал (1:0).
В полуфинале сахалинские мальчишки одолели «Кристалл» из Воронежа (1:0) благодаря голу Артема Полякина после подачи углового.
В итоге золотые медали турнира оспаривали «ДЮСШ-6» из Белгорода и «Сахалинец». Финальный матч завершился победой «ДЮСШ-6» (2:1), которая стала обладателем главного приза, а футболисты «Сахалинца» завоевали серебряные медали.
Состав «Сахалинца»: Никита Палиенко, Артем Щепанский, Денис Богомолов, Марк Быков, Иван Герасимов, Богдан Данилин, Никита Долин, Владислав Жуков, Геннадий Куприянов, Артем Полякин, Егор Полякин, Александр Ромоданов, Дмитрий Свиридов, Герман Шрейдер. Тренер Станислав Ким.
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