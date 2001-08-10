Сахалинские лыжники поспорят за медали областного летнего первенства
Около 100 спортсменов из разных уголков Сахалина поборются за медали областного летнего первенства по лыжным гонкам. Как сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве спорта, соревнования пройдут с 16 по 19 августа в Южно-Сахалинске (ул. Венская 5).
В первый день участники померятся силами в кроссе по пересеченной местности на 2, 3 и 6 км (в зависимости от возрастной категории). Начало в 10:00 часов.
Парад открытия пройдёт 17 августа в 9:30. В 10:00 будет дан старт гонке классическим стилем на 3,5, 7, 10,5 и 14 км. На следующий день состоится официальная тренировка перед финальным забегом. 19 августа спортсмены посоревнуются в гонке свободным стилем на 3,5, 7 и 10,5 км. Начало в 10:00 часов.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 15 августа по электронному адресу: sdyusshor_zvs@mail.ru. Комиссия по допуску спортсменов состоится в этот же день в 14:00 часов в здании лыжной базы «Спартак» по ул. Горького 7, тел.: 734574.
- Соревнования проводятся с целью привлечения учащихся к занятиям физической культурой и спортом, повышения спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов, а также популяризации, внедрения, развития лыжероллерной дисциплины в районах Сахалинской области, - отмечают в министерстве.
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