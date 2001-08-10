Сахалинцев приглашают поболеть за лучших островных турникменов

В субботу, 18 августа, в Южно-Сахалинске состоится IV чемпионат Сахалинской области среди мастеров дворового спорта «Сахалинский WORKOUT». Как сообщили ТИА «Острова» в оргкомитете проекта «Спорт против подворотни», соревнования традиционно пройдут на гимнастическом городке 23 школы (Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, 18).

Начало битвы островных турникменов в дисциплинах "Фристайл" и "Силовое Троеборье" начнется в 12.00.

По словам автора проекта "Спорт против подворотни" Андрея Хапочкина, заявки на участие в соревнованиях подали более двадцати южносахалинских "укротителей" дворовых турников и брусьев. Также в островную столицу приедут команды Александровск-Сахалинского и Смирныховского районов.

Примечательно, что определять лучших будет судейская бригада из Владивостока в составе Андрея Калуцкого и Вадима.

Заявки на участие в соревнованиях принимаются в МБУ "Спортивный город" по телефонам (4242) 300634, 300874 (добавочный 3), 300874 (добавочный 1).

Напомним, что на прошлом чемпионате абсолютным чемпионов в третий раз подряд стал Владимир Суворов, а южносахалинец Александр Чернов и Максим Бирюков из Смирных стали сильнейшими в дисциплинах "Фристайл" и "Силовое многоборье".

Чемпионат лучших островных турникменов традиционно проходит при поддержке министерства спорта Сахалинской области и управления физкультуры и спорта Южно-Сахалинска.