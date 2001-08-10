Тихоокеанское
информационное агентство
16 Августа 2018
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18:20, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские наездники посоревнуются в выездке

Региональные соревнования по выездке пройдут в Новоалександровске 18 августа. Состязания состоятся на площадке конно-спортивного клуба «Аристократ» (СНТ «Тимирязевское» 56).  Начало в 10:00.

За медали турнира поборются 20 наездников из пяти конноспортивных клубов Сахалинской области. Лучших определят приглашенные судьи из Красноярска и Владивостока.

Участники выступят в категориях: «Малый Приз», «Предварительный Приз Юноши», «Предварительный Приз Дети», «Элементарная езда».

Поболеть за островных спортсменов приглашаются все желающие, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

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