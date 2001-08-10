Волонтеры игр «Дети Азии» стали единственными представителями из России на играх в Джакарте
Анна Трибуц, Анастасия Ульянова, Даниил Морковин, будущие волонтеры I Международных игр «Дети Азии», отправились на Азиатские игры, которые в эти дни стартуют в столице Индонезии – Джакарте. В программе Игр – будет разыграно 462 медали по 40 дисциплинам. Также были добавлены дополнительные дисциплины, которые будут представлены на летних Олимпийских играх 2020 года, включая баскетбол 3x3 и BMX-фристайл. Впервые в истории Азиатских игр будет показан «eSports», как демонстрационный вид спорта. Об этом ТИА «Острова» рассказали в дирекции «Детей Азии».
- 12 августа, утром сахалинские волонтеры прибыли в столицу Индонезии Джакарту. Несмотря на длительный перелёт, ребята совсем не чувствовали усталости и после аккредитации и заселения в деревню спортсменов, посетили несколько достопримечательностей столицы и прочувствовали колорит страны, - рассказывает начальник международного отдела игр «Дети Азии» Сардана Жендринская. - Аккредитация прошла достаточно быстро, ребята получили бейджи, тем самым обретя доступ к маленькому городу, в котором проведут целый месяц вместе с атлетами и другими волонтерами.
Всего Игры будут обслуживать 16 тысяч волонтеров. В основном это местные ребята, но в их число входит 42 международных волонтера из стран Азии. Так как Сахалин готовится принять I Международные спортивные игры «Дети Азии» сахалинцы получили прямую квоту на участие в Играх.
Сахалинские волонтеры полностью экипированы. Организаторы выдали три футболки, 2 пары брюк, 3 пары носков, рюкзак, пенал с канцелярскими принадлежностями, бейсболку и пару удобных кроссовок.
- Нам очень нравится доброжелательность и приветливость местных волонтёров, ребята всегда рады помочь, не перестают улыбаться и очень просты в общении! Уверены, что найдём много друзей! -говорят сахалинцы.
14 августа волонтеры отправились на первый брифинг, ознакомились с основными направлениями и функциями, внутренним устройством и организацией Азиатских Игр. Теперь сахалинцы полностью готовы стать частью Азиатских игр.
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