Сахалинцев приглашают на торжественную церемонию вручения премии «Спортивная элита»

В Южно-Сахалинске в ККЗ «Октябрь» пройдет торжественная церемония вручения наград смотра-конкурса «Спортивная элита Сахалинской области». Она состоится 17 августа в 16:00. Вход свободный, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.

Смотр-конкурс по итогам 2017 года приурочен ко Всероссийскому дню физкультурника.

Областной конкурс «Спортивная элита Сахалинской области» проводится с 2010 года. За это время награды получили десятки спортсменов, тренеров, региональных федераций, журналисты, ветераны спорта. Отбор конкурсантов проходит под пристальным вниманием компетентного жюри по нескольким номинациям:

«Лучший спортсмен» «Лучшая спортивная команда» «Лучший тренер» «Лучший спортсмен среди ветеранов спорта» «Лучший спортивный журналист, тележурналист» «Лучшее муниципальное образование по организации работы в сфере ФКиС» «Лучшая физкультурно-спортивная организация по подготовке спортивного резерва» «Лучшая региональная спортивная федерация» «Меценат спорта».

В отличие от конкурса «Спортсмен месяца», который также проводит министерство спорта, туризма и молодежной политики, «Спортивная Элита» являются профессиональным конкурсом.