Тихоокеанское
информационное агентство
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16:37, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на торжественную церемонию вручения премии «Спортивная элита»

Сахалинцев приглашают на торжественную церемонию вручения премии «Спортивная элита»

В Южно-Сахалинске в ККЗ «Октябрь» пройдет торжественная церемония вручения наград смотра-конкурса «Спортивная элита Сахалинской области». Она состоится 17 августа в 16:00. Вход свободный, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.

Смотр-конкурс  по итогам 2017 года приурочен ко Всероссийскому дню физкультурника.

Областной конкурс «Спортивная элита Сахалинской области» проводится с 2010 года. За это время награды получили десятки спортсменов, тренеров, региональных федераций, журналисты, ветераны спорта. Отбор конкурсантов проходит под пристальным вниманием компетентного жюри по нескольким номинациям: 

  1. «Лучший спортсмен»
  2. «Лучшая спортивная команда»
  3. «Лучший тренер»
  4. «Лучший спортсмен среди ветеранов спорта»
  5. «Лучший спортивный журналист, тележурналист»
  6. «Лучшее муниципальное образование по организации работы в сфере ФКиС»
  7. «Лучшая физкультурно-спортивная организация по подготовке спортивного резерва»
  8. «Лучшая региональная спортивная федерация»
  9. «Меценат спорта».

В отличие от конкурса «Спортсмен месяца», который также проводит министерство спорта, туризма и молодежной политики, «Спортивная Элита» являются профессиональным конкурсом.

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