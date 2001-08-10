В Южно-Сахалинске стартовало летнее первенство по лыжным гонкам

Лыжники Сахалина открыли сезон. В областном центре начались летние соревнования по этому виду спорта, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

В борьбу за медали турнира вступили около 100 участников из Долинска, Томари, Поронайска, Охи, Корсакова, Смирных, Южно-Сахалинска и Александровск-Сахалинского. Соревнования включают в себя три вида программы – гонки на лыжероллерах классическим и свободным стилями, а также кросс по пересеченной местности.

Первый день состязаний выдался дождливым, но юных спортсменов это нисколько не испугало. У них есть цель, ребята понимают, что впереди их ждут I зимние международные спортивные игры «Дети Азии», и заслужить право отстаивать честь островного региона на крупномасштабном событии сможет не каждый.

Перед стартом участников приветствовал заместитель директора СШОР зимних видов спорта Максим Шибаров. Он пожелал спортсменам удачи и быть осторожными на спусках и поворотах.

- С одной стороны погода неблагоприятная, но с другой в ней есть свои преимущества – ведь она влияет на скорость роллеров при спусках. Уверен, что все эти обстоятельства не помешают, а только поспособствуют выявлению по настоящему сильных лыжников. Надеюсь, что каждый из вас сегодня покажет свои сильные стороны, удачи вам и пусть победит сильнейший! – напутствовал Максим Шибаров.

Первым испытанием стал бег классическим стилем. Более 60 сахалинцев померились силами на дистанциях 3,5, 7, и 10,5 км.

Кандидат в мастера спорта Эльвира Канаева из Охи блестяще справилась с семикилометровым заездом и первой пересекла финишную черту среди девушек 2001-2002 года рождения.

- На первом круге я экономила силы, ускорялась только в некоторых местах, а на втором уже выкладывалась полностью. При такой погоде ехать не просто. Если бы дождь был сильнее, то бежалось бы лучше, ведь когда асфальт просто мокрый и без луж, то колёса лыжероллеров скользят. Дождь и лужи наоборот тормозят, поэтому легко можно повернуть на сложном участке. А так в целом трасса хорошая, боевая. Радует, что в этот раз доехала без падений, - поделилась на финише Эльвира.

Девушка является серебряным и бронзовым призёром России по лыжным гонкам и входит в число счастливчиков, которые поборются за медали на играх «Детях Азии». Сейчас островитяне активно готовятся к этому, прошли уже два учебно-тренировочного сбора. Через несколько дней после первенства вновь отправятся на сборы в Архангельскую область, где выступят на всероссийских соревнованиях.

- Мы много работаем и устаём, но когда чего-то сильно хочешь, то тебе ничего не помешает добиться своей цели, - уверена Канаева.

В классике Эльвира преодолела дистанцию за 21:26,55 минуту. Совсем немного от неё отстала её землячка Анастасия Кузьмина (21:34,12). Третьей стала южносахалинка Елизавета Пуненкова (11:27,02). Среди юношей 2003-2004 г.р. быстрее всех семикилометровую дистанцию проехал Никита Пономарёв из Охи (09:27,54), второе место занял Максим Косарев из Южно-Сахалинска (09:19,55), а почётное третье – охинец Денис Зараменских (09;46,54).

Золото на 3,5 км среди девушек 2005-2006 г.р. завоевала Вероника Дробитько из Охи (11:46,25), серебро досталось Кристине Лукьянчик (12:13,11), а бронза – Кристине Андреевой (12:13,78). Обе спортсменки представляли Южно-Сахалинск.

Самой быстрой среди представительниц прекрасного пола 2003-2004 г.р. стала Вероника Шабалина из Долинска (11:07,37), второе место также заняла долинская спортсменка Екатерина Бардина (11:30,71), а третье – Мария Коломиец из Охи (12:06,02).

Среди юношей 2005-2006 г.р. на этой же дистанции равных не было охинцам - Павлу Попову, (10:40,21), Павлу Бархатову (10:41,96) и Егору Борисову (10:46,69).

На 10,5 км среди юношей 2001-2002 г.р. вновь всех одолели охинцы. Отличился Степан Хомик, заняв первое место (28:00,98), Дмитрий Евстифеев на втором (28:21,04) и Владислав Гринченко на третьем (28:54,35). В противостоянии между мужчинами 2000 г.р. и старше на этой же дистанции лучшими стали южносахалинцы Андрей Гринштейн (28:31,70), Рустам Даниленко (29:06,76) и Константин Ахмаров (32:49,54).

Завтра у спортсменов будет тренировочный день, а уже в субботу они посоревнуются в свободном стиле. В воскресенье их ждёт кросс по пересечённой местности. Начало заездов в 10:00.