В Южно-Сахалинске стартовало летнее первенство по лыжным гонкам
Лыжники Сахалина открыли сезон. В областном центре начались летние соревнования по этому виду спорта, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
В борьбу за медали турнира вступили около 100 участников из Долинска, Томари, Поронайска, Охи, Корсакова, Смирных, Южно-Сахалинска и Александровск-Сахалинского. Соревнования включают в себя три вида программы – гонки на лыжероллерах классическим и свободным стилями, а также кросс по пересеченной местности.
Первый день состязаний выдался дождливым, но юных спортсменов это нисколько не испугало. У них есть цель, ребята понимают, что впереди их ждут I зимние международные спортивные игры «Дети Азии», и заслужить право отстаивать честь островного региона на крупномасштабном событии сможет не каждый.
Перед стартом участников приветствовал заместитель директора СШОР зимних видов спорта Максим Шибаров. Он пожелал спортсменам удачи и быть осторожными на спусках и поворотах.
- С одной стороны погода неблагоприятная, но с другой в ней есть свои преимущества – ведь она влияет на скорость роллеров при спусках. Уверен, что все эти обстоятельства не помешают, а только поспособствуют выявлению по настоящему сильных лыжников. Надеюсь, что каждый из вас сегодня покажет свои сильные стороны, удачи вам и пусть победит сильнейший! – напутствовал Максим Шибаров.
Первым испытанием стал бег классическим стилем. Более 60 сахалинцев померились силами на дистанциях 3,5, 7, и 10,5 км.
Кандидат в мастера спорта Эльвира Канаева из Охи блестяще справилась с семикилометровым заездом и первой пересекла финишную черту среди девушек 2001-2002 года рождения.
- На первом круге я экономила силы, ускорялась только в некоторых местах, а на втором уже выкладывалась полностью. При такой погоде ехать не просто. Если бы дождь был сильнее, то бежалось бы лучше, ведь когда асфальт просто мокрый и без луж, то колёса лыжероллеров скользят. Дождь и лужи наоборот тормозят, поэтому легко можно повернуть на сложном участке. А так в целом трасса хорошая, боевая. Радует, что в этот раз доехала без падений, - поделилась на финише Эльвира.
Девушка является серебряным и бронзовым призёром России по лыжным гонкам и входит в число счастливчиков, которые поборются за медали на играх «Детях Азии». Сейчас островитяне активно готовятся к этому, прошли уже два учебно-тренировочного сбора. Через несколько дней после первенства вновь отправятся на сборы в Архангельскую область, где выступят на всероссийских соревнованиях.
- Мы много работаем и устаём, но когда чего-то сильно хочешь, то тебе ничего не помешает добиться своей цели, - уверена Канаева.
В классике Эльвира преодолела дистанцию за 21:26,55 минуту. Совсем немного от неё отстала её землячка Анастасия Кузьмина (21:34,12). Третьей стала южносахалинка Елизавета Пуненкова (11:27,02). Среди юношей 2003-2004 г.р. быстрее всех семикилометровую дистанцию проехал Никита Пономарёв из Охи (09:27,54), второе место занял Максим Косарев из Южно-Сахалинска (09:19,55), а почётное третье – охинец Денис Зараменских (09;46,54).
Золото на 3,5 км среди девушек 2005-2006 г.р. завоевала Вероника Дробитько из Охи (11:46,25), серебро досталось Кристине Лукьянчик (12:13,11), а бронза – Кристине Андреевой (12:13,78). Обе спортсменки представляли Южно-Сахалинск.
Самой быстрой среди представительниц прекрасного пола 2003-2004 г.р. стала Вероника Шабалина из Долинска (11:07,37), второе место также заняла долинская спортсменка Екатерина Бардина (11:30,71), а третье – Мария Коломиец из Охи (12:06,02).
Среди юношей 2005-2006 г.р. на этой же дистанции равных не было охинцам - Павлу Попову, (10:40,21), Павлу Бархатову (10:41,96) и Егору Борисову (10:46,69).
На 10,5 км среди юношей 2001-2002 г.р. вновь всех одолели охинцы. Отличился Степан Хомик, заняв первое место (28:00,98), Дмитрий Евстифеев на втором (28:21,04) и Владислав Гринченко на третьем (28:54,35). В противостоянии между мужчинами 2000 г.р. и старше на этой же дистанции лучшими стали южносахалинцы Андрей Гринштейн (28:31,70), Рустам Даниленко (29:06,76) и Константин Ахмаров (32:49,54).
Завтра у спортсменов будет тренировочный день, а уже в субботу они посоревнуются в свободном стиле. В воскресенье их ждёт кросс по пересечённой местности. Начало заездов в 10:00.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 09:57 Сегодня Корсаковский городской прокурор восстановил права инвалида
- 09:46 Сегодня В Южно-Сахалинске местный житель осужден за покушение на убийство
- 13:57 Сегодня В Южно-Сахалинске машина насмерть переехала женщину
14:08 Сегодня Вопросы устройства детей в сад подняли родители в приемной Медведева
15:55 10 Августа Новое наружное освещение установят на трех улицах Владимировки
- 16:18 10 Августа Участникам WorldSkills дали интернет скоростью 1 гигабит в секунду
16:27 10 Августа Сахалинская прокуратура сдала нормативы ГТО
- 17:31 10 Августа Перевозка рыбной продукции по железной дороге может стать дешевле
18:56 20 Июля Артобъекты финала VI национального чемпионата рабочих профессий украшают Южно-Сахалинск
14:10 20 Июля Музей книги Чехова «Остров Сахалин» поздравит Кировское с юбилеем села
- 11:45 20 Июля ВТБ начал принимать Huawei Pay в своей сети POS-терминалов
10:43 20 Июля В детском лагере в Таранае прошли мастер-классы по робототехнике
Выбор редакции
- 13:39 Сегодня 24 августа стартует 8-й международный кинофестиваль «Край света»
- 10:29 Сегодня На пяти участках дорог Южно-Сахалинска завершился ремонт
- 09:46 Сегодня В Южно-Сахалинске местный житель осужден за покушение на убийство
- 17:00 Вчера Южно-сахалинских учителей научат правильно приобщать к здоровому образу жизни
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?