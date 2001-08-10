Сахалинские дзюдоисты провели тренировки в Японии

Представители федерации дзюдо и самбо Сахалинской области побывали в Саппоро (Япония) в рамках регулярного детского обмена по дзюдо между Сахалином и Хоккайдо.

Как сообщили ТИА «Острова» в областном минспорта, в состав делегации вошли не только юные спортсмены, но и руководители федерации, а также тренеры и преподаватели региональной школы самбо и дзюдо.

В ходе недельного визита члены делегации ознакомились с методикой преподавания дзюдо для студентов, детей младшей, средней и старшей групп. Сахалинские ребята выполняли упражнения вместе с японскими спортсменами и тренерами. На каждом занятии большое внимание уделялось моментам, позволяющим избежать травматизма. Кроме того, в школе врачей-терапевтов дзюдо Хоккайдо японские специалисты провели мастер-класс по «тэйпингу».

В рамках поездки сахалинцы стали зрителями детских командных соревнований по дзюдо, состязаний по «ката» и турнира по дзюдо среди взрослых. Поединки проходили на одном дыхании и в тёплой дружественной атмосфере. На церемонии открытия турнира начальник управления по делам с Россией департамента планирования и координации губернаторства Хоккайдо Синохара Нобуюки зачитал приветствие главы Хоккайдо Такахаси Харуми, в котором она подчеркнула значимость «длительной истории отношений между двумя регионами в области дзюдо».

Примечательно, что во время одной из тренировок, а это была старшая школа «Кума-но-тэ», к сахалинцам подошла одна из японок и показала альбом со старыми фотографиями. Оказывается, в конце 2000-х, в рамках соглашения о детском спортивном обмене по линии дзюдо, ее семья несколько раз принимала сахалинских спортсменов у себя дома, на «хоум стэй». Женщину очень интересовала судьба ее «детей» - именно так она называла маленьких сахалинцев. Российские гости пообещали обязательно ей рассказать об этом во время следующей встречи.

Таких моментов, подчеркивающих доверительный, «родственный» характер отношений, установившийся за более чем 20-летнюю историю отношений между дзюдоистами Сахалина и Хоккайдо, было много. Именно доверие позволило сторонам начать предметный разговор насчет налаживания уже иного обмена – информационного. Предполагается, что в информационных ресурсах вышеуказанных организаций будет публиковаться информация о жизни «противоположной» стороны – соревнованиях, достижениях воспитанников, успехов тренеров и т.д. Стороны договорились начать обмен информацией уже сейчас, чтобы через несколько месяцев подойти к вопросу о заключении соответствующего соглашения.

Помимо этого участники обсудили подготовку к V юбилейному турниру, посвященному приезду на Сахалин основателя дзюдо Кано Дзюгоро, который состоится 16 сентября.

Итоги визита подытожил президент сахалинской федерация дзюдо и самбо директор ГБУ «СШ самбо и дзюдо» Александр Кардаш.

- Мы провели плодотворную неделю, поставили себе много задач. Отношения развиваются и требуют еще большего внимания. Радует, что за более чем 20 лет мы не только смогли сохранить наши контакты, но и вывести их на новый уровень, - отметил Александр Кардаш.

2018 год объявлен Годом России в Японии и Японии в России, поэтому является особым в отношениях между двумя странами-соседями. Также в этом году исполняется ровно 20 лет с момента подписания соглашения о дружбе и экономическом сотрудничестве между Сахалином и Хоккайдо, а также с момента скрепления подписями соглашения о детском спортивном обмене по дзюдо. Напомним, 9 августа состоялся визит вежливости в губернаторство Хоккайдо, где сахалинцев встречал вице-губернатор Хоккайдо Цудзи Ясухиро. На встрече стороны высоко оценили двустороннее сотрудничество, а господин Цудзи выразил надежду, что подобные отношения будут продолжаться и расширяться.