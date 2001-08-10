В очередном активном дворе областного центра прошел спортивный праздник
В четверг, 16 августа, в планировочном районе Луговое прошла очередная акция «Активный двор». На этот раз целый «десант» спортивных и творческих коллективов Южно-Сахалинска «высадился» во дворе по улице Гайдука, 1а и 1б, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.
В течение часа перед жителями двора выступали представители спортивных федераций, звучали песни в исполнении Ксении Величковской. Активисты городского Волонтерского центра помогли юным участникам праздника преобразиться с помощью аквагрима, и подарили им фигурку, сделанную из воздушных шаров в технике твистинг. Жители постарше прошли медицинское обследование от ГБУЗ «Сахалинский областной центр медицинской профилактики».
«Это был самый массовый дворовый праздник в сезоне. Больше 150 человек собрались на спортивной площадке и успели активно поучаствовать во всей программе: и нанести аквагрим, и проверить здоровье, и записаться в спортивные секции, и пообщаться с депутатами», - отметил директор Центра молодежных инициатив Южно-Сахалинска Олег Гортованов.
Организаторами акции выступили МБУ «Центр молодежных инициатив» совместно с МБУ «Спортивный город» и Волонтерским центром города Южно-Сахалинска при поддержке Департамента по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска, Городской Думы города Южно-Сахалинска, Сахалинской областной Думы и ГБУЗ «Сахалинский областной центр медицинской профилактики». Участие программе приняли спортивные федерации: джиу-джитсу, каратэ-киокусинкай, кикбоксинга, тайского бокса, самбо и армейского рукопашного боя.
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