На Сахалине определили победителей летнего первенства среди лыжников-гонщиков

Областное летнее первенство по лыжным гонкам прошло в Южно-Сахалинске в минувшие выходные. Как сообщили ТИА «Острова» в областном министерстеа спорта, туризма и молодежной политики, за пьедестал почёта боролось около 100 спортсменов из разных уголков островного региона. Участники померились силами в кроссе, а также в беге классическим и свободным стилями. Лучших из лучших выявляли на дистанциях от 2 до 10,5 км.

Среди юношей 2005-2006 годов рождения на дистанции 3,5 км свободным стилем победу одержал Павел Бархатов, показав время 8:50,18 минут. Вторым стал его земляк Максим Горшенин (09:01,79), а третьим Филипп Коломиец из Южно-Сахалинска (09:02,80). Среди девушек того же возраста быстрее всех к финишу пришла южносахалинка Олеся Тренихина (09:44,07), второе место также заняла спортсменка из областного центра Кристина Лукьянчик (10:00,16), а почётное третье – Вероника Дробитько из Охи (10:02,25). В противостоянии представительниц прекрасного пола 2003-2004 г.р. победительницей стала Вероника Шабалина из Долинска (09:52,80), серебро завоевала охинка Анна Карпец (09:59,38), а бронзу её землячка Мария Коломиец (09:59,69).

В забеге на 7 км среди юношей 2003-2004 г.р. равных не было южносахалинцу Максиму Косареву (07:48,72), второе и третье места разделили охинцы Никита Пономарёв (08:04,68) и Денис Зараменских (08:23,63). Среди девушек 2001-2002 г.р. этот же отрезок быстрее всех преодолела Елизавета Пуненкова (09:02,39), на второй и третьей строчках Эльвира Канаева (09:16,96) и Анастасия Кузьмина (09:33,62) из Охи.

На 10,5 км лучший результат среди юношей 2001-2002 г.р. показал охинец Степан Хомик (23:10,57). Серебро также досталось спортсмену из нефтяной столицы Сахалина - Дмитрию Евстифееву (24:26,89). Бронзу завоевал Владимир Вилаев из Южно-Сахалинска (24:55,29). Среди мужчин 2000 г.р. и старше награды взяли южносахалинцы. Так, медаль высшей пробы получил Никита Хаян, на второй строчке расположился Денис Кабанен, а на третьей – Андрей Гринштейн.

В воскресенье участники соревновались в кроссе. Призовые места распределились следующим образом. На двухкилометровой дистанции среди девушек 2003-2004 г.р. золото и серебро взяли Екатерина Бардина (07:35,00) и Вероника Шабалина (07:52,40) из Долинска, а бронза досталась Марии Коломиец из Охи (08:09,10). Первое и второе места среди представительниц 2005-2006 г.р. заняли охинки Вероника Дробитько (07:50,40) и Наталья Шевченко (08:11,50), на третьей строчке Диана Аладинская из Южно-Сахалинска (08:14,90). В состязании между юношами того же возраста быстрее всех преодолел 2 км Егор Борисов из Охи (07:13,00), вторым и третьим стали южносахалинцы Тимур Екимов (07:14,10) и Вадим Мурланов (07:20,40).

Среди спортсменов 2003-2004 г.р. на дистанции 3 км отличился Максим Косарев из Южно-Сахалинска (10:13,90), обладателями серебряной и бронзовой медалей стали жители Охи Данил Нечипоренко (10:19,60) и Никита Пономарёв (10:36,30). На этой же дистанции первой к финишу пришла Анастасия Кузьмина из Охи (12:14,40), второй – Елизавета Пуненкова из Южно-Сахалинска (12:44,50), а третьей – Елизавета Ханина из Охи (13:30,70). Они соревновались в возрастной категории 2001-2002 г.р.

Среди женщин 2000 г.р. и старше победу одержала Вероника Щелчкова из областного центра (12:47,50), опередив южносахалинку Наталью Львову (13:55,70).

На 6 км среди юношей 2001-2002 г.р. лучший результат показал Степан Хомик из Охи (20:51,50), вторым стал Александр Путинцев из Александровск-Сахалинского (21:24,20), а третьим вновь спортсмен из Охи - Владислав Гринченко (21:33,60). На этой же дистанции лучшим среди мужчин 2000 г.р. и старше стал южносахалинец Никита Хаян (20:51,40), на втором месте Иван Молородов из Корсакова (22:06,40), а на третьем – Виталий Кокарев из Томари (22:28,00).